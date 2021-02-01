На "Голосі країни" выступила девочка без волос и очаровала проникновенной песней (видео)

Анастасия Буханцова выступила на "Голосі країни" (фото: facebook com goloskrainy2)

В воскресенье, 31 января, прошел второй эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду. Тренеры отметили, что это очень сильный сезон. Выступление на шоу Анастасии Буханцовой это подтвердило.

16-летняя девушка исполнила песню "У мене немає дому" и покорила судей своим пением. К ней повернулся весь тренерский состав.

Анастасия Буханцова - "У мене немає дому"

Анастасия Буханцова с трех лет болеет алопецией. Со сцены популярного украинского шоу девушка хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться. Конкурсантка выбрала себе в звездные наставники Дмитрия Монатика.

Анастасия Буханцова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Поклонники шоу отреагировали на выступление Анастасии в комментариях.

В свої 16 вона надзвичайно сильна морально. Дуже душевно заспівала.

Сколько же у тебя талантов, Украина...

На протяжении всего выступления бежали мурашки! Это вау!

До мурашек! Какая талантливая девушка! Молодец.

Какая она мудрая!... Какая она сильная духом!.. Какая она настоящая!... Какие глаза... какая улыбка... взрослые некоторые и в 50 не доходят до такой мудрости, а она в 16 такая!

Как мы ранее писали, Надя Дорофеева на "Голосі країни" расплакалась в прямом эфире.