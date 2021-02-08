Голос країни 2021: самые яркие выступления третьего эфира 11 сезона шоу

В воскресенье, 7 февраля, прошел третий эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Этот сезон тренеры шоу назвали самым сильным и на сцену выходят очень талантливые музыканты.

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду.

Первым на сцену сегодня вышел Старух Гордей, который исполнил украинскую народную песню "Дубе". При этом парень поразил всех этой песней. Кроме того, он сам играл на инструментах и на лире, которую сделал сам. Он попал в команду Дорофеевой.

Гордей Старух - "Дубе" (видео: YouTube)

Далее на сцену вышел вокалист группы Mountain Breeze Александр Беляк. Парень заявил, что хочет заняться сольной карьерой, поэтому и пришел на шоу. Он исполнил песню "Break My Heart" певицы Dua Lipa. К нему повернулись все кресла, но он выбрал команду Монатика.

Александр Беляк - "Break My Heart" (видео: YouTube)

Известная певица Мила Нитич также решила покорить сцену "Голоса". Для этого она выбрала песню "Look What I Found" певицы Lady Gaga. Она прошла дальше и попала в команду Тины Кароль.

Мила Нитич - "Look What I Found" (видео: YouTube)

Евгения Фролова с детства мечтала петь на большой сцене. Девушка является солисткой оркестра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Она покорила всех песней "Коханці" группы Hardkiss, но выбрала команду Тины Кароль.

Евгения Фролова - "Коханці" (видео: YouTube)

Сергей Нейчев исполнил песню "Чорнобривці" и удивил своим необычным высоким голосом. Многие подумали, что песню пела девушка. Сергей идет к следующему этапу шоу вместе с Олегом Винником.

Сергей Нейчев - "Чорнобривці" (видео: YouTube)

Девушка из Казахстана Сауле Жумабекова исполнила песню "Я все еще люблю" певицы Тины Кароль и поразила всех своими вокальными данными, особенно Тину. Она вышла к участнице шоу, и они вместе спели песню еще раз. Жумабекова попала в команду Кароль.

Сауле Жумабекова - "Я все еще люблю" (видео: YouTube)