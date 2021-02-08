Голос країни 2021: онука президента України розчарувала своїм виступом

Під час її виступ жодне крісло не повернулись до неї. При цьому Дмитро Монатік зазначив, що по голосу було чутно, що 20-річна Домініка сильно хвилювалася.

Онука Віктора Ющенка мріє зробити внесок в історію української музики, як колись її дідусь також залишив слід в історії України.

"Сім років головною мрією був голос. Те, що я зараз тут свідчить про те, що мрії збуваються", - заявила дівчина.

Вона зазначила, що знаменитий дідусь ніколи б не відмовляв її йти на проєкт.

"Ніколи б в житті. Він би сказав: Іди і зроби там всіх!" - зазначила Доменіка.

Дівчина мріяла, щоб дідусь побачив її на сцені "Голосу" і пишався нею.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва порадили їй не сильно засмучуватися і далі продовжувати займатися музикою.

Доменіка Ющенко - "Плакала" (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували її виступ.