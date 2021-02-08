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Голос країни 2021: онука президента України розчарувала своїм виступом

Автор: Lite

Вчора, 7 лютого, на телеканалі "1+1" пройшов третій ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", на якому на сцену вийшла онука екс-президента України Домініка Ющенко. Дівчина заспівала відомий хіт гурту KAZKA під назвою "Плакала".

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Під час її виступ жодне крісло не повернулись до неї. При цьому Дмитро Монатік зазначив, що по голосу було чутно, що 20-річна Домініка сильно хвилювалася.

Онука Віктора Ющенка мріє зробити внесок в історію української музики, як колись її дідусь також залишив слід в історії України.

"Сім років головною мрією був голос. Те, що я зараз тут свідчить про те, що мрії збуваються", - заявила дівчина.

Вона зазначила, що знаменитий дідусь ніколи б не відмовляв її йти на проєкт.

"Ніколи б в житті. Він би сказав: Іди і зроби там всіх!" - зазначила Доменіка.

Дівчина мріяла, щоб дідусь побачив її на сцені "Голосу" і пишався нею.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва порадили їй не сильно засмучуватися і далі продовжувати займатися музикою.

Доменіка Ющенко - "Плакала" (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували її виступ.

  • Дуже посереднє виконання;
  • Їй треба брати уроки вокалу, вона непрофесійна співачка, і це відчувається;
  • Дуже хвилювалася, це було чути. Якщо буде частіше виходити на сцену, то подолає страх;
  • Через хвилювання втратила шанс.
  • Голос гарний. Але з диханням не впоралася. Нервувала дуже. Треба трохи попрацювати і буде супер. Молодець!

Нагадаємо, Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню гурту Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни".

Раніше на "Голосі країни" виступила дівчинка без волосся і зачарувала проникливою піснею.

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