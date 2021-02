Голос країни 2021: Кароль і Дорофєєва влаштували битву за колишнього Мішель Андраде

Нікіта Ломакін виступив на "Голосі країни" (фото: прес-служба)

"Голос країни" 2021 вже показав два ефіри сліпих прослуховувань. І на останній 31 січня прийшов вже "готовий" виконавець - Нікіта Ломакін (Nikita Lomakin). Артист вирішив влаштувати "перезавантаження" своєї кар'єри - адже саме під таким гаслом проходить 11-й сезон шоу.

Все б нічого, але тренери Тіна Кароль і Надя Дорофєєва влаштували неабиякий баттл за талановитої молодої людини. 22-річний Микита Ломакін відомий ще й тим, що близько п'яти років був бойфрендом Мішель Андраде. Вони почали зустрічатися, коли йому було 16, а дівчині 17 років.

Тренери здивувалися, як тільки почули мотив самої романтичної композиції на всі часи - "My heart will go on" Селін Діон. Надя Дорофєєва повернулася на перших же секундах.

Тіна Кароль натиснула червону кнопку вже в кінці, після чого почався жаркий баттл між тренерами.

"Я не знала, що це ти. Коли я повернулася, я дуже зраділа, тому що тебе, Нікіто, я дуже поважаю. Ми, по-перше, з одного міста, ми вчилися в одній школі і мені здається, що це не просто так. Це доля", - переконувала хлопця Надя.

Тіна Кароль сказала, що хоче показати Нікіту українцям у новому амплуа, але Надя Дорофєєва наполягала на тому, що не буде намагатися змінити хлопця, і запропонувала йому заспівати дуетом.

Попри всі запевняння Наді, Нікіта все ж вибрав в якості тренера більш досвідчену Тіну Кароль.

Зазначимо, що продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк відповів на гнів українців щодо нового формату відео з виступами, а також розповів, куди поділася "кнопка блокування".

Раніше ми писали, що на шоу повернеться Дан Балан, правда, не до кінця зрозуміло, в якій якості.