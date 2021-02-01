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Дан Балан вернется на "Голос країни": всплыло интересное фото

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 10:45
Дан Балан вернется на "Голос країни": всплыло интересное фото
Дан Балан на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)
Автор: Светлана Мащенко

"Голос країни" 2021 во втором эфире одиннадцатого сезона снова поражал зрителей ярчайшими выступлениями талантливых вокалистов. А организаторы шоу тем временем продолжают интриговать поклонников волнующим их вопросов: появится ли на шоу Дан Балан, который полюбился всем нам в прошлом сезоне.

Многие фаны "Голоса" скучают по романтическому дуэту, который разыгрывали Балан и Тина Кароль. И ответ пришел от ведущих шоу - Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Они опубликовали в Instagram селфи с Даном Баланом, которого вероятно, мы увидим уже в следующем эфире, 7 февраля.

"Ви просили селфі з Даном! Будь ласка!" - подписал фото Горбунов.

В каком качестве появится на шоу Дан, выступит ли он на сцене или будет помогать тренерам - Наде Дорофеевой, Тине Кароль, Олегу Виннику и Диме Монатику - пока непонятно. Но организаторы недавно заявили, что в "Голосе країни" "засветятся" и другие звезды. Кроме того, появится новая "должность" - советник тренера на нокаутах.

Дан Балан вернется на &quot;Голос країни&quot;: всплыло интересное фото

Дан Балан появится на "Голосі країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики не устают требовать "вернуть Дана на Голос" и активно комментируют его появление на шоу.

  • Верните, пожалуйста, Дана в Голос, с ним очень было интересно.
  • А Тину где потеряли, сам так с Катей, неправильно как то.
  • Дан - солнышко.
  • Три звезды - это круто!

Отметим, что продюсер шоу Владимир Завадюк пообещал недавно новый дуэт тренеров - вместо ДанТины мы увидим НаТину.

Ранее мы писали также, что организаторы "Голоса" ответили на критику поклонников из-за неполных видео, которые выкладываются в интернет.

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