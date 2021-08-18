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Глоба назвал три знака Зодиака, которые встретят свою половинку в сентябре 2021

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, для которых в первый месяц осени на первый план выйдут отношения. Астролог говорит, что одинокие представители этих зодиакальных созвездий смогут встретить вторую половинку, а кое-кто даже получит или сделает предложение руки и сердца.

Об этом пишет tvcenter.

Стрелец

Сентябрь станет для Стрельцов периодом новых интересных возможностей. Кого-то ждет перспективное романтическое знакомство, а кто-то сможет добиться продвижения по карьерной лестнице. Не исключены в первый месяц осени выгодные встречи.

Водолей

Личная жизнь займет самое главное место для представителей этого знака Зодиака в сентябре 2021. Благодаря новым отношениям Водолеи смогут расслабиться и восстановить жизненные силы.

Рыбы

Рыбам первый месяц осени принесет успех буквально во всех сферах жизни. В семье и на работе у вас будет царить полная идиллия, а одиноких представителей знака Зодиака может ждать долгожданное предложение руки и сердца.

Ранее астролог предупредила об опасном периоде - оппозиции Юпитера и Солнца. Это событие конца августа принесет ряд проблем, но в то же время подарит шансы на успех.

Также Павел Глоба ранее назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовая удача в сентябре 2021.

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Гороскоп