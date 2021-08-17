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Сентябрь 2021 обогатит эти знаки Зодиака: Глоба назвал троих везунчиков

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Вторник 17 августа 2021 06:00
Сентябрь 2021 обогатит эти знаки Зодиака: Глоба назвал троих везунчиков Фото: Гороскоп на сентябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы поведает про три знака Зодиака, которых ждет денежная удача в самом начале осени.

Об этом пишет tvcenter.

Телец

В сентябре 2021 представителей этого знака Зодиака может ждать дополнительная прибыль, считает Павел Глоба. Возможно возвращение старых долгов или получение наследства.

Дева

Астролог советует сосредоточиться на работе в первый месяц осени, чтобы избавиться от хандры и мрачных мыслей. Так вы сможете не только быстрее разобраться с текущими задачами, но и добиться продвижения по службе. А прибавка к зарплате может стать для вас приятным бонусом.

Козерог

У Козерогов с началом осени появится шанс открыть собственное дело или же выгодно приобрести недвижимость. Все ваши денежные операции будут удачными, что станет прекрасной мотивацией для достижения новых целей.

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