Оппозиция Юпитера и Солнца: астролог предупредила про серьезную опасность в конце августа

Оппозиция Юпитера и Солнца началась 16 августа. Это событие будет длиться недолго - до 25-го числа, но неприятностей доставить оно может немало, впрочем, как и возможностей на успех. Главное - правильно ими воспользоваться.

По словам эксперта, с одной стороны вы можете испытать общую атмосферу удачи и благоденствия.

"Открываются новые двери, появляются шансы, растут ваши уверенность и самооценка, ускоряется развитие, укрепляется вера в себя, хочется помогать и заниматься благотворительностью", - считает она.

С другой стороны - вас начинают одолевать моральные терзания: "Меня ценят или обесценивают? Зачем я живу? Что я здесь делаю? Каково мое предназначение? Хорошая я мама, жена? Успешный ли я бизнесмен? На том ли я пути? Достаточно ли хорош в своем деле или как друг, муж, товарищ, компаньон?"

Вы можете оказаться в сократовской позе "Я выше всей этой рутины", забросив обычные дела, фанатеете от какой-то одной идеи, отбрасывая остальные возможности, игнорируя практический смысл происходящего.

Вас может разрывать на части, захочется куда-то убежать, улететь, уехать от привычных обязанностей, совсем теряет ценность то, что раньше было важным. При этом могут появляться новые интересы, которые прежде показались бы бредом.

В это время могут возникать: