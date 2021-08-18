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Глоба назвав три знаки Зодіаку, які зустрінуть свою половинку у вересні 2021

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, для яких в перший місяць осені на перший план вийдуть стосунки. Астролог каже, що самотні представники цих зодіакальних сузір'їв зможуть зустріти другу половинку, а дехто навіть отримає або зробить пропозицію руки і серця.

Про це пише tvcenter.

Стрілець

Вересень стане для Стрільців періодом нових цікавих можливостей. Когось чекає перспективне романтичне знайомство, а хтось зможе домогтися просування по кар'єрних сходах. Не виключені в перший місяць осені вигідні зустрічі.

Водолій

Особисте життя займе найголовніше місце для представників цього знака Зодіаку у вересні 2021. Завдяки новим відносинам Водолії зможуть розслабитися і відновити життєві сили.

Риби

Рибам перший місяць осені принесе успіх буквально у всіх сферах життя. У родині і на роботі у вас буде панувати повна ідилія, а самотніх представників знака Зодіаку може чекати довгоочікувана пропозиція руки і серця.

Раніше астролог попередила про небезпечний період - опозицію Юпітера і Сонця. Ця подія кінця серпня принесе ряд проблем, але разом з тим подарує шанси на успіх.

Також Павло Глоба раніше назвав знаки Зодіаку, яких чекає фінансова удача у вересні 2021.

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Гороскоп