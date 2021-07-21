Глоба назвав чотири знаки Зодіаку, яких в серпні 2021 спіткають невдачі

Гороскоп на серпень 2021 від Павла Глоби обіцяє чотирьом знакам Зодіаку проблеми і небезпеки, які їх можуть наздогнати в останній місяць літа. Астролог дав кожному з них пораду, як уберегтися і не наламати дров в цей непростий для них період.

Близнюки

Глоба каже, що представникам цього знака Зодіаку навряд чи варто розраховувати на відпочинок. Ви можете як ніколи відчути на собі наслідки власної ліні, а накопичені завдання доведеться виконувати терміново і всі одразу. Поки всі будуть ніжитися на шезлонгах, Близнюкам доведеться старанно працювати.

Рак

Для Раків серпень буде наповнений конфліктами. Сварки і непорозуміння можливі не тільки на роботі, але і з близькими людьми. Вам слід набратися терпіння і продемонструвати чудеса дипломатії. Вчіться домовлятися, щоб остаточно все не зруйнувати.

Діва

Павло Глоба каже, що Діви можуть зіткнутися з величезними проблемами зі здоров'ям. Вас чекає травмонебезпечний місяць, можливі опіки - будьте обережні з вогнем. Астролог радить хоча б на час відмовитися від екстриму і не перестаратися в спортзалі.

Водолій

Для вас настав час покластися на волю долі. У серпні краще нічого не планувати, віддатися течії і навчитися балансувати між своїми бажаннями і вимогами, які вам пред'являє оточення. Але вихід є з будь-якої ситуації, нагадує Глоба. Особливо якщо ви готові до компромісів.