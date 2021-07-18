Ингрессия Венеры в Деву: кому это время принесет успех, а кому - неудачи

Астролог Арина Артуровна рассказала про необычный период, который связан с таким астрологическим событием, как ингрессия Венеры в Деву с 22 июля по 16 августа. Кому-то он принесет удачу, а кому-то проблемы. Эксперт говорит, что на первый план выйдет меркантильность, эмоции утихнут, но появится придирчивость и раздражительность.

В это время, по мнению эксперта, на смену страсти и эмоций придут сдержанность и разумность. В этот период благоприятно все анализировать и здраво взвешивать, как в финансах и бизнесе, так и в отношениях.

"Встречи в данный период обычно носят меркантильный характер, как в личном, так и в бизнесе, что для последнего весьма неплохо. Люди менее подвержены эмоциям, все анализируется и взвешивается", - считает Арина Артуровна.

И хотя с одной стороны такой аспект обедняет чувства, с другой - он предостерегает нас от ошибок, промахов в выборе партнера и дальнейших планах.

"Для начала отношений этот период весьма непрост, так как партнер разглядывается буквально под лупой, заметны все его недостатки и недочеты, что для здравых и осознанных отношений тоже неплохо. Кроме того присуща мелочность, раздражительность, придирчивость, постоянное недовольство всем и вся", - считает специалист.

Чувства между людьми в этот период могут зародиться в процессе работы, выполнения обязанностей, а служебные романы или деловые встречи могут перерасти в нечто большее.

В работе и финансах благоприятно будет все, что связано со всевозможными расчетами, проектами, бухгалтерией. Хорошо будет продвигаться аналитическая работа, статистика учета данных.