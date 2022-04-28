Это точно не навсегда: как предсказать развод еще в день свадьбы

Как бы это ни было горько и печально, однако факт: развод можно предсказать еще в день свадьбы. Эксперты по отношениям говорят, что по поведению пары между собой, с другими людьми, возможно понять, что этот союз не навсегда.
Об этом пишет Teawithlemon.
Это норма, когда 10-15% процентов приглашенных не появятся на свадьбу. Но если непоявившихся гостей многовато, более 20% - стоит задуматься.
Как правило, те, кто не пришли на свадьбу, не хотят лицемерно улыбаться и желать счастливого союза. Потому что они просто не верят в это.
Бывает такое, что человек не любит фотографироваться. Но если партнер не может причинить себе немного дискомфорта, чтобы сделать день для любимого человека приятным, то это верный признак, что семейная жизнь не заладится.
Если между молодоженами не чувствуется химии, эмоций, чувства наиграны, натянутые, вообще непонятно, зачем затевается свадьба.
Если жених и невеста весь день подкалывают друг друга, со временем конфликты только усилятся.
Они могут говорить, что шутят, но обычно в каждой шутке или подколке есть доля правды.
По-настоящему счастливые пары проводят этот пир вместе: танцуя, общаясь даже уединяясь. А вот если, например, жених идет общаться с друзьями, оставляя молодую жену, то это признак обеспокоиться.
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