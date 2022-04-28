Це точно не назавжди: як передбачити розлучення ще в день весілля

Як би це не було гірко і сумно, однак факт: розлучення можна передбачити ще в день весілля. Експерти зі стосунків кажуть, що за поведінкою пари між собою, з іншими людьми, можливо зрозуміти, що цей союз не назавжди.
Про це пише Teawithlemon.
Це норма, коли 10-15% відсотків запрошених не з'являться на весілля. Але якщо гостей, що не з'явилися, забагато, понад 20% - варто задуматися.
Як правило, ті, хто не прийшли на весілля, не хочуть лицемірно усміхатися і бажати щасливого союзу. Бо вони просто не вірять в це.
Буває таке, що людина не любить фотографуватися. Але якщо партнер не може заподіяти собі трохи дискомфорту, щоб зробити день для коханої людини приємним, то це вірна ознака, що сімейне життя не залагодиться.
Якщо між молодятами не відчувається хімії, емоцій, почуття награні, натягнуті, взагалі незрозуміло, навіщо затівається весілля.
Якщо наречений та наречена весь день підколюють один одного, згодом конфлікти лише посиляться.
Вони можуть казати, що жартують, але зазвичай у кожному жарті чи підколці є частка правди.
По-справжньому щасливі пари проводять цей бенкет разом: танцюючи, спілкуючись навіть усамітнюючись. А от якщо, наприклад, наречений йде спілкуватися з друзями, залишаючи молоду дружину, то це ознака занепокоїтися.
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