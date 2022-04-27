Вот почему женщины изменяют на самом деле. Вы удивитесь

Мир отношений сильно изменился в наше время - женщины стали сильными, уверенными в себе, независимыми. Но им по-прежнему хочется чувствовать себя нужными, желанными и неотразимыми. Это одна из причин, по которой женщина может пойти на измену. А еще это - месть, скука, неудовлетворенность и не только.

Недостаток внимания и близости

Если вы не получаете нежности, эмоциональной отдачи, физической близости от вашего партнера, лишь вопрос времени, когда обратите взор на кого-то другого.

Например, на заботливого друга, внимательного коллегу, что удовлетворит ваши эмоциональные потребности. Женщины, которым уделяют мало внимания, не делают комплименты, не сочувствуют, обычно заводят эмоциональные романы.

Месть

Измена бьет по самооценке - узнав об этом вы будете растоптаны и опустошены. Когда женщине изменяют, может показаться, если она отомстит - боль отступит. Она захочет заставить партнера почувствовать то, через что прошла сама.

Жестокая правда в том, что измена не решает проблему.

Неудовлетворенность физической близостью

Женщинам нужно чувствовать себя желанными и испытывать наслаждение во время физической близости. Если у вас плохой секс, еще и два раза в год, если близость лишена эмоций, интерес к партнеру точно будет потерян.

Неудовлетворенность в этом рано или поздно приводит к мысли о том, что физическое и эмоциональное удовлетворение можно получить с другим человеком.

Изменение внешности

Женщина, которая постройнела, похорошела, либо же прибегла к услугам пластического хирурга, конечно же захочет купаться в мужском внимании.

Если партнер не реализует эту потребность, она может пойти искать комплименты по сторонам. И только комплиментами может не обойтись.

Финансовая независимость

Теперь, когда женщины сами зарабатывают деньги, получают удовольствие от работы и хорошо справляются с ней, оставаться в несчастливых отношениях - нет смысла.

Финансово независимая женщина будет искать партнера, равного себе и достойного себя.

Низкая самооценка

Когда вы не уверены в себе, то ищете подтверждение и одобрения у других. Это может быть в форме физического, эмоционального или интеллектуального общения на стороне.

Чувство, что вас недооценивают

Когда в отношениях вы стараетесь больше, чем он, да еще и не слышите одобрения: "Спасибо, любимая", "Я люблю тебя", "Ты очень сексуальна", "Ты сегодня красива", рано или поздно вы пойдете за оценкой на сторону.

Скука

Когда мужчина приходит домой с работы и все, что от него можно услышать, это: "Что на ужин?" Когда наступают выходные, он говорит, что устал и просто хочет отдохнуть дома или пойти с друзьями попить пива и посмотреть футбол. И так месяцы, годы... Рано или поздно вы не выдержите.