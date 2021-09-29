Этим знакам Зодиака октябрь принесет любовь: счастливчиков всего трое!

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что первая неделя месяца будет не самая комфортная в плане личных отношений. С 7 октября ситуация может кардинально изменится, так как Венера перейдет в знак Стрельца. Достичь гармонии, и взаимопонимания станет легче. А до 19 октября могут возобновиться старые связи или огонь страсти снова разгорится с новой силой.

Рак

Внутреннее согласие с партнером поможет восстановить разрушенные отношения. Женщины-Раки станут более привлекательными, появится шарм, усилится женственность. Октябрь станет хорошим периодом для завязывания длительных отношений, совместного проживания, вступления в брак или планирования ребенка. Также в середине осени будут удачными попытки наладить отношения с родственниками партнера. Мужчины-Раки станут более популярными у женщин и одинокие смогут встретить женщину, которая будет полностью соответствовать их представлениям.

Скорпион

Октябрь 2021 года Скорпионам запомнится надолго. Ожидаются интересные встречи, страсть, популярность у противоположного пола. Возможна встреча с бывшим романтическим партнером или вас поглотят воспоминания о прошлых страстях. Если вы женщина и ваш начальник – мужчина, то есть шанс получить дополнительные бонусы, шансы и возможности. Используйте этот период с выгодой – говорите открыто о своих желаниях, продвигайте свои интересы. Есть вероятность служебного романа, романтической связи с партнером.

Стрелец

Поездки, путешествия, в том числе и за границу – могут привлечь к вам партнера иностранного происхождения. Придерживайтесь в любви моральных принципов, берегите то, что у вас уже есть в отношениях, не реагируйте на искусителей и провокаторов. Один неверный шаг может все разрушить. Октябрь для Стрельцов станет переходом из одного этапа личных отношений в другой. Это может быть новая стадия или завершение. Одинокие представители знака смогут встретить своего идеального партнера в людных местах.