Цим знакам Зодіаку жовтень принесе кохання: щасливчиків всього троє!

Гороскоп на жовтень 2021 року говорить про те, що перший тиждень місяця буде не найкомфортнішим в плані особистих відносин. З 7 жовтня ситуація може кардинально зміниться, оскільки Венера перейде в знак Стрільця. Досягти гармонії, і взаєморозуміння стане легше. А до 19 жовтня можуть відновитися старі зв'язки або вогонь пристрасті знову розгориться з новою силою.

Рак

Внутрішня згода з партнером допоможе відновити зруйновані відносини. Жінки-Раки стануть більш привабливими, з'явиться шарм, посилиться жіночність. Жовтень стане хорошим періодом для зав'язування тривалих відносин, спільного проживання, вступу в шлюб або планування дитини. Також в середині осені будуть вдалими спроби налагодити відносини з родичами партнера. Чоловіки-Раки стануть більш популярними у жінок і самотні зможуть зустріти жінку, яка буде повністю відповідати їх уявленням.

Скорпіон

Жовтень 2021 року Скорпіонам запам'ятається надовго. Очікуються цікаві зустрічі, пристрасть, популярність у протилежної статі. Можлива зустріч з колишнім романтичним партнером або вас поглинуть спогади про минулі пристрасті. Якщо ви жінка і ваш начальник-чоловік, то є шанс отримати додаткові бонуси, шанси та можливості. Використовуйте цей період з вигодою - говоріть відкрито про свої бажання, просувайте свої інтереси. Є ймовірність службового роману, романтичного зв'язку з партнером.

Стрілець

Поїздки, подорожі, в тому числі й за кордон - можуть залучити до вас партнера іноземного походження. Дотримуйтеся в любові моральних принципів, бережіть те, що у вас вже є у відносинах, не реагуйте на спокусників і провокаторів. Один невірний крок може все зруйнувати. Жовтень для Стрільців стане переходом з одного етапу особистих відносин в інший. Це може бути нова стадія або завершення. Самотні представники знака зможуть зустріти свого ідеального партнера в людних місцях.