Як ще з першого побачення зрозуміти, що ви не подобаєтеся

Буває так, що намагаєшся сподобатися людині щосили, але ніякого фідбеку не отримуєш. Чому так - це вже інше питання. Важливо якомога швидше зрозуміти, що це не ваша людина, і гідно піти.

Як зрозуміти ще під час першої зустрічі, побачення, що вам не по дорозі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише один з експертів сайту порад Quora, визначити, що ви несимпатичні можна за такими ознаками.

Під час першого побачення

Під час розмови ви єдиний (єдина), хто ставить питання, а ваш співбесідник в основному відповідає, а не ставить вам у відповідь запитання.

Зоровий контакт. Ваш співрозмовник часто дивиться в бік, розглядає щось навкруги, коли ви щось розповідаєте. Відсутність зорового контакту означає, що йому нудно.

Перевірка телефону під час розмови. К оли ви розмовляєте, зверніть увагу, чи людина перевіряє свій телефон (годинник) кілька разів.

Якщо ви далі намагаєтеся підтримати спілкування

Коли ви перетинаєтеся один з одним, ви той (та), хто завжди першим каже "Привіт" і намагається почати спілкування?

Ви завжди першими дзвоните чи пишете.

Ваш співбесідник намагається завжди першим закінчити розмову, придумуючи різні приводи, що йому час бігти.