Як ще з першого побачення зрозуміти, що ви не подобаєтеся
Буває так, що намагаєшся сподобатися людині щосили, але ніякого фідбеку не отримуєш. Чому так - це вже інше питання. Важливо якомога швидше зрозуміти, що це не ваша людина, і гідно піти.
Як зрозуміти ще під час першої зустрічі, побачення, що вам не по дорозі - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише один з експертів сайту порад Quora, визначити, що ви несимпатичні можна за такими ознаками.
Під час першого побачення
Під час розмови ви єдиний (єдина), хто ставить питання, а ваш співбесідник в основному відповідає, а не ставить вам у відповідь запитання.
Зоровий контакт. Ваш співрозмовник часто дивиться в бік, розглядає щось навкруги, коли ви щось розповідаєте. Відсутність зорового контакту означає, що йому нудно.
Перевірка телефону під час розмови. Коли ви розмовляєте, зверніть увагу, чи людина перевіряє свій телефон (годинник) кілька разів.
Якщо ви далі намагаєтеся підтримати спілкування
Коли ви перетинаєтеся один з одним, ви той (та), хто завжди першим каже "Привіт" і намагається почати спілкування?
Ви завжди першими дзвоните чи пишете.
Ваш співбесідник намагається завжди першим закінчити розмову, придумуючи різні приводи, що йому час бігти.
Якщо так, то ви людині точно не подобаєтеся.
Раніше ми писали, як точно зрозуміти, що ваше кохання однобічне.
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