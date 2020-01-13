Элтон Джон прошел проверку дружбой и раньше королевы узнал об отречении Маркл и принца Гарри

Интриги вокруг отречения Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей и ухода из монаршей семьи приобретают новые неожиданные обороты и масштабы. Раскол в королевской семье Великобритании коснулся не только ближайших родственников, но и друзей монархов. А как известно, в близком окружении Меган и Гарри находятся всемирно известные селебритис. К примеру, очень близкий и преданный друг герцогов Сассекских - 72-летний певец Элтон Джон - вообще узнал первым о решении Меган и Гарри.

Кстати, Элтон также дружил с принцессой Дианой. Не удивительно, что и принц Гарри доверяет исполнителю свои тайны. Приближенный к певцу источник сообщил, что герцоги Сассекские очень активно общались со своим известным другом и даже просили у него советы. Так что Элтон Джон узнал об отречении Меган Маркл и принца Гарри даже раньше, чем королева Елизавета ІІ!

“Меган и Гарри созванивались с Элтоном каждый день, прежде чем сделать публичное заявление. Они рассказали ему о своих планах, зная, что он их поддержит и не будет давать нравоучений”, - говорит источник Daily Mail.

Элтон Джон - также близкий друг семьи Бекхэмов. Быть может, именно он познакомил их с Меган Маркл (фото: instagram.com/eltonjohn)

Напомним, что в свете последних событий принц Гарри не на шутку поссорился с именитым футболистом Дэвидом Бекхэмом. Отметим, что чета Бекхэмов - также близкие друзья Меган Маркл. Однако в последнее время отношения между семьями накалились. В британских СМИ “тиражируется” информация, что недавно между принцем Гарри и Дэвидом состоялся неприятный разговор на повышенных тонах. Их дружба была под угрозой. Однако все удалось разрешить

Проблема казалась разногласий Меган и Виктории.

Еще по приезду в Лондон в 2017 году Меган стала тесно общаться с Викторией Бекхэм. На долгое время они даже стали лучшими подругами. Вики посоветовала герцогине стилистов, косметолгов и парикмахеров. И вообще всячески помогала Меган освоится в новой стране.

Однако со временем Маркл заподозрила Бекхэм в предательстве. Меган решила, что именно Вики является одним из “источников королевской семьи”, который методично “сливает” журналистам информацию о герцогах Сассекских. Пока что неизвестно, действительно ли у Меган были причины так считать. Однако близкие из окружения Виктории подчеркивают - дизайнер ни за что бы не рискнула отношениями с четой Сассекских. Дизайнеру вообще не свойственно “вести двойную жизнь” и болтать о чем не нужно.

И все же этот нюанс пошатнул отношения не только Меган и Виктори, но и Гарри с Дэвидом. А ведь мужчины, кстати, дружат намного раньше женитьбы принца. Однако, как известно, герцог Сассекский во всем поддерживает свою супругу и крайне сильно доверяет ей. Из-за чего между друзьями произошел крайне неловкий разговор. По словам инсайдера, Дэвид был очень огорчен таким подозрением со стороны друга. Однако им удалось решить конфликт. Но смогут ли они возобновить прежде крепкую дружбу, остается загадкой.

Напомним, принц Уильям впервые прокомментировал решение принца Гарри и оставил неприятное послание младшему брату.