Елтон Джон пройшов перевірку дружбою і раніше королеви дізнався про зречення Маркл і принца Гаррі

Інтриги навколо зречення Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків і відходу з монаршої родини набувають нові несподівані оберти і масштаби. Розкол у королівської сім'ї Великобританії торкнувся не тільки найближчих родичів, але і друзів монархів. А як відомо, в близькому оточенні Меган і Гаррі знаходяться всесвітньо відомі селебрітіс. Приміром, дуже близький і відданий друг герцогів Сассекських - 72-річний співак Елтон Джон - взагалі першим дізнався про рішення Меган і Гаррі.

До речі, Елтон також товаришував з принцесою Діаною. Не дивно, що і принц Гаррі довіряє виконавцю свої таємниці. Наближене до співака джерело повідомило, що герцоги Сассекські дуже активно спілкувалися зі своїм відомим другом і навіть просили у нього поради. Так що Елтон Джон дізнався про зречення Меган Маркл і принца Гаррі навіть раніше, ніж королева Єлизавета ІІ!

“Меган і Гаррі зідзвонювалися з Елтоном кожен день, перш ніж зробити публічну заяву. Вони розповіли йому про свої плани, знаючи, що він їх підтримає і не буде давати моралей", - говорить джерело Daily Mail.

Елтон Джон - також близький друг сім'ї Бекхемів. Можливо, саме він познайомив їх з Меган Маркл (фото: instagram.com/eltonjohn)

Нагадаємо, що в світлі останніх подій принц Гаррі не на жарт посварився з відомим футболістом Девідом Бекхемом. Зазначимо, що подружжя Бекхемів - також близькі друзі Меган Маркл. Проте останнім часом загострилися відносини між родинами. У британських ЗМІ "тиражується" інформація, що нещодавно між принцом Гаррі і Девідом відбулася неприємна розмова на підвищених тонах. Їхня дружба була під загрозою. Проте все вдалося вирішити.

Проблема здавалася розбіжностей Меган і Вікторії.

Ще по приїзду в Лондон в 2017 році Меган стала тісно спілкуватися з Вікторією Бекхем. На довгий час вони навіть стали найкращими подругами. Вікі порадила герцогині стилістів, косметолгов і перукарів. І взагалі всіляко допомагала Меган освоїться в новій країні.

Проте з часом Маркл запідозрила Бекхем у зраді. Меган вирішила, що саме Вікі є одним із "джерел королівської сім'ї", який методично "зливає" журналістам інформацію про герцогів Сассекських. Поки що невідомо, чи дійсно у Меган були причини так вважати. Проте близькі з оточення Вікторії підкреслюють - дизайнер ні за що б не ризикнула відносинами з подружжям Сассекських. Дизайнеру взагалі не властиво "вести подвійне життя" і базікати про що не потрібно.

І все ж цей нюанс похитнув відносини не тільки Меган і Вікторі, але і Гаррі з Девідом. А чоловіки, до речі, дружать набагато раніше одруження принца. Однак, як відомо, герцог Сассекський в усьому підтримує свою дружину і вкрай сильно довіряє їй. Через що між друзями стався вкрай неприємна розмова. За словами інсайдера, Девід був дуже засмучений такою підозрою з боку товариша. Проте їм вдалося розв'язати конфлікт. Але чи зможуть вони відновити раніше міцну дружбу, залишається загадкою.

Нагадаємо, принц Вільям вперше прокоментував рішення принца Гаррі і залишив неприємне послання молодшому братові.