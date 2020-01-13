Стали чужими: принц Уильям оставил неприятное послание младшему брату

Принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям крайне огорчен последними новостями о брате

Новый год 2020 однозначно войдет в историю неожиданным заявлением Меган Маркл и принца Гарри об отказе от королевских полномочий и, по сути, ухода из королевской семьи. Отметим также, что на данный момент скандальная пара решает, в какую страну переехать - в Канаду или США. При этом в британских СМИ подчеркивают - никто из ближайших родственников принца Гарри не был готов к такой новости. Даже его отец, принц Чарльз, узнал об этом едва ли не в день публикации новости на официальной instagram-страничке герцогов Сассекских. Не остался в стороне от семейного возмущения и старший брат Гарри - принц Уильям. Супругу Кейт Миддлтон сложно скрывать эмоции - он не ожидал такого “предательства” со стороны любимого брата.

Принц Уильям крайне обеспокоен происходящим в монаршей семье. Кроме того, как сообщают британские СМИ, герцог Кембриджский пребывает в состоянии “крайней печали”.

“Всю жизнь я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Это очень грустно”, - передал слова принц Уильяма его близкий друг изданию The Sunday Times.

Принцы Гарри и Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отмечается, что уже сегодня, 13 января, в королевском имении в Сандрингеме состоится очередное экстренное совещание королевской семьи. На котором будут присутствовать Елизавета II, принц Чарльз, Гарри и Уильям. Сегодня должна окончательно решиться судьба герцогов Сассекских - их новое положение, новые права, передача полномочий и т.д.

Напомним, что отношения между двумя братьями обострились еще во время знакомства принца Гарри с Меган Маркл. Якобы принц Уильям не одобрил выбор младшего брата. А также был уверен, что Гарри очень спешит с женитьбой. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться во время учебы в 2002 году. Об их помолвке королевский двор объявил лишь в конце 2010 года. А вот принц Гарри на фоне старшего брата принял более быстрое решение. С Меган у него завязались романтические отношения летом 2016-го. В ноябре 2017 года стало известно о помолвке принца Гарри с Меган Маркл.

С тех пор к общему согласию принцы так и не пришли. Кроме того, теплые отношения так и не завязались между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коротко об отказе Меган Маркл и принца Гарри от королевских полномочий: