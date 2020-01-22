Елизавета II грозит лишить Меган Маркл обручального кольца и купленной за 2 года одежды

Официально отказавшись 8 января от своих королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри знали, что их ждут определенные “санкции” со стороны королевского двора. Несмотря на одобрение решения своего внука и его супруги, Елизавета II все же осталась огорчена таким исходом событий. Источники королевского двора ранее сообщали, что Ее Величество не на шутку обеспокоена, что теперь и она, и другие родственники будут крайне редко видеться с 8-месячным принцем Арчи. Также судя по всему, королева действительно сохранила определенную обиду на младшего внука. И приняла первые жесткие меры по отношению к герцогине Сассекской.

Так, уже известно, что Меган Маркл лишена возможности сохранить за собой эксклюзивные и дорогие ювелирные украшения, которые достались ей после замужества с принцем Гарри. Возврат украшений, принадлежащих принцессе Диане, - даже не обсуждается. Более того, Елизавета также не исключает, что Маркл придется вернуть даже свое обручальное кольцо. Ведь приобретал его Гарри не за свой счет, а за средства монаршей семьи.

Отметим, что еще в начале января, после заявления об отречении Меган “поймали” папарацци. Супруга принца Гарри выходила из здания Национального театра Дорфмана в Лондоне, которому она покровительствовала ранее. И уже тогда журналисты отметили, что Маркл перестала носить драгоценные украшения, в которых появлялась ранее. Кстати, тогда же на руке герцогини не заметили обручального кольца. Кроме того, не было замечено на ее пальчиках и так называемого кольца верности. Уникальное украшение герцог Сассекский подарил своей возлюбленной в первую годовщину их свадьбы. Напомним, что Меган и Гарри сыграли свадьбу в субботу, 19 мая 2018 год Виндзорском замке. Торжество было полностью оплачено монаршей семьей.

Кстати, есть у Меган и еще одно знаковое колечко - помолвочное с тремя бриллиантами. Самый большой бриллиант в центре композиции Гарри лично привез из Ботсваны, где они с Маркл провели первые встречи до замужества. Два остальных бриллианта были взяты из коллекции драгоценностей принцессы Дианы - материа Гарри и Уильяма. Стоит ли уточнять, что это кольцо Меган пришлось оставить в Великобритании?

Теперь самый главный вопрос “повис” над судьбой обручального кольца Меган Маркл.

“Ее Величество настолько плохо отреагировала на решение Меган и Гарри отречься от своих обязанностей, что она даже приказала внуку вернуть обручальное кольцо Меган обратно в сокровищницу. Это было опрометчивое решение, принятое в гневе. Да, оно несправедливо. Но с другой стороны, по правилам, все украшения Меган и в том числе кольцо - собственность королевы Британии”, - цитирует слова источника Nowtolove.com.

Более того, по информации инсайдера, во Дворе также ведутся разговоры о возвращении одежды и обуви, которую Меган приобрела за государственный счет. А ведь в 2018 году Маркл потратила на одежду более 400 тысяч фунтов. А вот в 2019 меньше (из-за беременности) - 211 тысяч. Отметим, что самым дорогим в гардеробе супруги принца Гарри оказалось платье от Dior за 90 тысяч фунтов.

Меган Маркл в платье Dior (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, 21 января Кейт Миддлтон совершила свой первый сольный выход в 2020 году. Герцогиня Кембриджская в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше.