Кто кого: сколько Кейт Миддлтон и Меган Маркл потратили на наряды в 2019 году

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Больше 300 тыс. фунтов стерлингов - общий бюджет Маркл и Миддлтон на наряды в 2019 году

Кейт Миддлтон и Меган Маркл - одни из самых обсуждаемых персон на мировой модной арене. За выходами герцогинь пристально следят ведущие fashion-СМИ. И все же в 2019 году Меган победила Кейт за звание главной модницы монаршей семьи. Напомним, что согласно аналитике модного портала Lyst, “главной иконой стиля Великобритании” стала именно Меган Маркл. Если модный выход Кейт увеличивает количество поисковых запросов ее наряда на 119%, то выход Меган - на 225%. На руку Маркл также сыграла ее беременность. Модные бренды спешили создать линейки одежды для беременных, как у герцогини Сассекской.

Конец года - повод подвести очередные модные итоги. Эксперты подсчитали, сколько же герцогини потратили на одежду в 2019 году. Посмотрим, удасться ли герцогине Кэтрин обойти в этой гонке свою ближайшую конкурентку.

Сколько потратила на наряды Меган Маркл

Итак, расходы супруги принца Гарри на одежду в 2019 году по сравнению с 2018-м уменьшились вдвое. Если в позапрошлом году Меган потратила на одежду 406 тысяч фунтов, то в 2019-м — всего 211 тысяч. Похоже, что общественная критика пошла герцогине на пользу.

Самым дорогим в гардеробе Меган оказалось платье от Dior за 90 тысяч фунтов. Надела его супруга принца Гарри еще в начале года во время их общего визита в Марокко. Кстати, этот тур в принципе оказался самым дорогим для герцогов Сассекских. Все расходы одной только Маркл тогда составили 100 тыс. фунтов!

Меган Маркл в платье Dior (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для сравнения, в конце года уже после рождения Арчи Меган и Гарри улетели в Южную Африку. Для это поездки Меган накупила нарядов всего на 4 тысячи фунтов, как сообщает Daily Mail.

Меган Маркл принц Гарри во время визита в Южную Африку (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сколько потратила на наряды Кейт Миддлтон

В 2019 немало на свои наряды потратила и Кейт Миддлтон! Стоимость ее гардероба в 2019 году перевалила за 3 млн грн (103 тысячи фунтов стерлингов)! По словам экспертов, всему виной - смена стилиста герцогини. Более того, в 2019 году именно Кейт чаще появлялась на публике - около 80 официальных выходов.

Потраченная на гардероб сумма вдвое превысила бюджет 2018 года. Тогда герцогиня Кембриджская потратила 68 тыс. фунтов стерлингов.

Быть более экономной в сравнении с Меган герцогине Кэтрин позволили некоторые хитрости. Многие свои образы Маркл дополняла вещами, в которых она уже появлялась на публике ранее.

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В самом дорогом наряде герцогиня Кембриджская появилась во время церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. Тогда супруга принца Уильяма выбрала роскошное вечернее платье белого цвета от Alexander McQueen, дополнив образ туфлями от Jimmy Choo. Стоимость образа в целом составляла около 155 тысяч гривен.