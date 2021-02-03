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Экс-судья Х-Фактора удивил квартирой, где живет с мамой: "румынская стенка" и пожухлые шторы

Автор: Lite

Известный музыкальный критик и бывший судья украинского "Х-Фактора" Сергей Соседов удивил своей московской квартирой, в которой он много лет живет вместе со соей мамой.

Новое фото он опубликовал в Instagram. На нем можно увидеть пожухлые шторы и "румынскую стенку". Кроме того, на полках видно большое количество книг.

Сергей Соседов (фото: instagram.com/sosedov.sergei)

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Также обращает на себя внимание фотография с некой девушкой, но сложно понять, кто изображен на этом снимке. На одной полке стоит ваза для цветов.

Ранее Соседов говорил о том, что он проживает в самом обычном доме, которых сотни тысяч в Москве. При этом он подчеркивал, что у него нет никаких богатств.

Отметим, что Сергей Соседов является одним из самых популярных критиков на телевидении в сфере шоу-бизнеса. Его часто приглашают на различные ток-шоу. С 2010 по 2015 год Соседов был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" в Украине.

Напомним, известный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK) готовится к новоселью в элитной квартире Киева. Его апартаменты находятся в одном из самых престижных жилых комплексов столицы - на Печерске - в Новопечерских Липках.

Ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец показала свой новый шикарный дом, в котором сделали перепланировку, но изменений было немного.

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Новости Украины шоубизСергей Соседов