Экс-судья Х-Фактора удивил квартирой, где живет с мамой: "румынская стенка" и пожухлые шторы

Известный музыкальный критик и бывший судья украинского "Х-Фактора" Сергей Соседов удивил своей московской квартирой, в которой он много лет живет вместе со соей мамой.

Новое фото он опубликовал в Instagram. На нем можно увидеть пожухлые шторы и "румынскую стенку". Кроме того, на полках видно большое количество книг.

Сергей Соседов (фото: instagram.com/sosedov.sergei)

Также обращает на себя внимание фотография с некой девушкой, но сложно понять, кто изображен на этом снимке. На одной полке стоит ваза для цветов.

Ранее Соседов говорил о том, что он проживает в самом обычном доме, которых сотни тысяч в Москве. При этом он подчеркивал, что у него нет никаких богатств.

Отметим, что Сергей Соседов является одним из самых популярных критиков на телевидении в сфере шоу-бизнеса. Его часто приглашают на различные ток-шоу. С 2010 по 2015 год Соседов был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" в Украине.

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