MONATIK готовится к новоселью в элитной квартире Киева: всплыло видео

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Мультиартист Дмитрий Монатик (МОNАТІК) готовится к новоселью. Недавно музыкант стал владельцем элитного жилья в Киеве.

Квартира артиста находится в одном из самых престижных жилых комплексов столицы - на Печерске - в Новопечерских Липках. Об этом сообщают журналисты программы "Викриття", что выходит на телеканале KYIV.LIVE

В программе говорится, что соседями мультиартиста теперь будет весь столичный бомонд - звезды и власть имущие.

Дом, где Дмитрий Монатик купил квартиру (скрин видео)

"В реестре прав на недвижимость журналисты нашли квартиру артиста, правда, дом, где он приобрел жилье, еще не вели в эксплуатацию. Дмитрий и Ирина воспитывают двоих детей, поэтому не удивительно, что небоскреб, в котором в скором времени будет проживать семья звезды, находится возле частного детского сада и самой дорогой частной школы столицы", - рассказывают журналисты.

Один квадратный метр в этом жилом комплексе стоит 70 000 гривен, самая бюджетная однокомнатная квартира обойдется владельцу почти в 4 миллиона гривен, а одно паркоместо в 1 миллион гривен

Дмитрий Монатик купил квартиру в элитном доме Киева (скрин видео)

Поэтому вскоре артист и тренер "Голоса страны" станет соседом народных депутатов и звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых Александр Скичко, Алена Кошелева, Борис Тодуров, Владимир Гройсман и другие.

Дмитрий Монатик готовится к новоселью в элитной квартире Киева

Ранее мы писали, что над Дмитрием Монатиком поиздевалась Маша Ефросинина и показала курьезное видео.