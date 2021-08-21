Дозируйте общение и эмоции: гороскоп для женщин с 23 по 29 августа

Овен

Не стоит на этой неделе затевать серьезные работы по ремонту или благоустройству дома. Есть большой риск неправильно рассчитать расходы и собственные силы, а также время. Воздержитесь от оформления документов на право собственности. Выходные проведите с близкими людьми, возможно им уже давно не хватает вашего внимания.

Телец

Переизбыток общения в ближайшие дни может привести к дискомфорту. Вы будете нужны абсолютно всем – знакомым и друзьям, родным и самым близким. Вас будут просить о помощи и нуждаться в советах. Это отнимет много времени и сил, а вот свои собственные задачи закончить в срок вы не успеете. Постарайтесь не распылять внимание на второстепенное, сосредоточьтесь только на самом важном.

Близнецы

Успехи в учебе на этой неделе вам гарантированы – вы получите полезные знания в награду за любознательность. Неделя подойдет для наведения порядка в собственных делах, составления графика и планирования своих задач на будущее. Воздержитесь от крупных расходов во второй половине недели.

Рак

Ближайшие дни пройдут в полной гармонии и любви с вашим спутником жизни. Но для этого вам придется уделять половинке все свое свободное время и внимание. Любимый человек внезапно преподнесет вам сюрприз – это может быть подарок или неожиданное признание. Влюбленным стоит чаще бывать в людных местах.

Лев

Последите на этой неделе за своими словами с удвоенным вниманием. Ваши высказывания могут использовать вам во вред. Будьте более разборчивы в общении и откровениях с малознакомыми людьми. Постарайтесь, во избежание неприятностей, ограничить свой круг общения близкими людьми и членами семьи. В профессиональной деятельности вас ждет успех.

Дева

На этой неделе не исключены небольшие финансовые затруднения. Может сломаться какая-то техника в доме и это потянет за собой дополнительные расходы. С понедельника отложите некоторую сумму на непредвиденные расходы. Во второй половине неделе вас ждут приятные знакомства и поездки.

Весы

В ближайшие дни вы неоднократно вспомните старую поговорку: "Язык мой, враг мой". Ваши высказывания могут вызвать негативную реакцию у людей, так как многие слова будут восприниматься как критика. Особенно будьте поосторожнее в общении с коллегами и начальством. Не вступайте в споры с руководством, это может обернуться неприятностями.

Скорпион

Вам придется действовать в одиночку, если вы хотите в эти дни добиться желаемого. Прислушиваться к мнению со стороны и советам стоит, но решения принимайте только самостоятельно. Активная работа с окружающими пойдет вам на пользу. Проявите доброжелательность, и твердость – и вас ждет успех. А вот поездки стоит отложить – они будут не самыми удачными.

Стрелец

Неделя будет довольно нервная и постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Будьте осторожны, есть риск мелких травм и неприятных происшествий. Возможны конфликты и ссоры с друзьями или коллегами. Откажитесь от употребления алкоголя в эти дни, так как он может удвоить количество неприятностей.

Козерог

Проявите активность в ближайшие дни и заводите новые знакомства, больше общайтесь. Люди со схожими интересами могут оказать вам важную поддержку. Ваша активная позиция поможет завести очень полезные знакомства и получить приглашение на различные мероприятия. С родными будьте терпеливее.

Водолей

Поддержку в ближайшие дни вы сможете получить от очень влиятельных людей. Наступает удачное время для решения вопросов в высших инстанциях или в трудовом коллективе. Ставьте перед собой амбициозные цели и приложите максимум усилий, чтобы их достигнуть. Заявите о себе в полный голос – у вас очень хорошие шансы на победу. Самыми сложными на этой неделе станут рутинные дела.

Рыбы

Наступает неделя интересных открытий. Вы сможете разобраться даже с самыми сложными задачами благодаря тому, что ваша интеллектуальная активность начала набирать обороты, а память активизировалась. Также удачными будут в эти дни знакомства в интернете, в социальных сетях вы найдете новых друзей и единомышленников.