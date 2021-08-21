Дозуйте спілкування і емоції: гороскоп для жінок з 23 по 29 серпня

Овен

Не варто на цьому тижні затівати серйозні роботи по ремонту або благоустрою вдома. Є великий ризик неправильно розрахувати витрати та власні сили, а також час. Утримайтеся від оформлення документів на право власності. Вихідні проведіть з близькими людьми, можливо їм вже давно не вистачає вашої уваги.

Телець

Надлишок спілкування найближчими днями може привести до дискомфорту. Ви будете потрібні абсолютно всім - знайомим і друзям, рідним і найближчим. Вас будуть просити про допомогу і потребувати порад. Це відніме багато часу і сил, а ось свої власні завдання закінчити в строк ви не встигнете. Постарайтеся не розпорошувати увагу на другорядне, зосередьтеся тільки на найважливішому.

Близнюки

Успіхи в навчанні на цьому тижні вам гарантовані - ви отримаєте корисні знання в нагороду за допитливість. Тиждень підійде для наведення порядку у власних справах, складання графіка і планування своїх завдань на майбутнє. Утримайтеся від великих витрат у другій половині тижня.

Рак

Найближчі дні пройдуть в повній гармонії та любові з вашим супутником життя. Але для цього вам доведеться приділяти половинці весь свій вільний час і увагу. Кохана людина раптово піднесе вам сюрприз - це може бути подарунок або несподіване зізнання. Закоханим варто частіше бувати в людних місцях.

Лев

Слідкуйте на цьому тижні за своїми словами з подвоєною увагою. Ваші висловлювання можуть використовувати вам на шкоду. Будьте більш розбірливі в спілкуванні та одкровеннях з малознайомими людьми. Постарайтеся, щоб уникнути неприємностей, обмежити своє коло спілкування близькими людьми та членами сім'ї. У професійній діяльності вас чекає успіх.

Діва

На цьому тижні не виключені невеликі фінансові труднощі. Може зламатися якась техніка вдома і це потягне за собою додаткові витрати. З понеділка відкладіть деяку суму на непередбачені витрати. У другій половині тижня вас чекають приємні знайомства і поїздки.

Терези

Найближчими днями ви неодноразово згадаєте стару приказку: "Язик мій, ворог мій". Ваші висловлювання можуть викликати негативну реакцію у людей, оскільки багато слів будуть сприйматися як критика. Особливо будьте обережніше в спілкуванні з колегами та начальством. Не вступайте в суперечки з керівництвом, це може обернутися неприємностями.

Скорпіон

Вам доведеться діяти поодинці, якщо ви хочете в ці дні домогтися бажаного. Прислухатися до думок з боку і порад варто, але рішення приймайте тільки самостійно. Активна робота з оточенням піде вам на користь. Проявіть доброзичливість, і твердість - і вас чекає успіх. А ось поїздки варто відкласти - вони будуть не найвдалішими.

Стрілець

Тиждень буде досить нервовим і постарайтеся не приймати поспішних рішень. Будьте обережні, є ризик дрібних травм і неприємних пригод. Можливі конфлікти та сварки з друзями або колегами. Відмовтеся від вживання алкоголю в ці дні, через те, що він може подвоїти кількість неприємностей.

Козоріг

Проявіть активність найближчими днями та заводьте нові знайомства, більше спілкуйтеся. Люди зі схожими інтересами можуть надати вам важливу підтримку. Ваша активна позиція допоможе завести дуже корисні знайомства та отримати запрошення на різні заходи. З рідними будьте терплячішими.

Водолій

Підтримку найближчими днями ви зможете отримати від дуже впливових людей. Настає вдалий час для розв'язання питань у вищих інстанціях або в трудовому колективі. Ставте перед собою амбітні цілі та прикладіть максимум зусиль, щоб їх досягти. Заявіть про себе в повний голос - у вас дуже хороші шанси на перемогу. Найскладнішими цього тижня стануть рутинні справи.

Риби

Настає тиждень цікавих відкриттів. Ви зможете розібратися навіть з найскладнішими завданнями завдяки тому, що ваша інтелектуальна активність почала набирати обертів, а пам'ять активізувалася. Також вдалими будуть в ці дні знайомства в Інтернеті, в соціальних мережах ви знайдете нових друзів і однодумців.