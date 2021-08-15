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Эти знаки Зодиака накроет волной успеха в августе: найдите себя в списке!

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Воскресенье 15 августа 2021 06:00
Эти знаки Зодиака накроет волной успеха в августе: найдите себя в списке! Фото: Гороскоп на август 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет, какие знаки Зодиака ждет очень удачливое время в период с 16 по 22 августа. Астрологи прогнозируют представителям трех созвездий везение в любви, карьере, деньгах, много позитива и хорошего настроения.

Об этом пишет slovofraza.

Дева

Астрологи считают, что на этой неделе у вас обострится шестое чувство. Ваш внутренний голос не только спасет вас от фиаско, но и подскажет, как добиться успеха. Астрологи рекомендуют направить свои действия лишь на то, что сейчас имеет значение и не размениваться по мелочам.

Скорпион

Для Скорпионов пришло время жизненных перемен, но в первую очередь сделать это нужно внутри своего сознания. Избегайте импульсивности в общении с окружающими, сохраняйте спокойствие и у вас получится добиться успеха в период с 16 по 22 августа.

Водолей

Водолеям стоит сфокусироваться на деньгах и работе. Астрологи советуют не тратиться на безделушки, быть учтивыми с окружающими, а также тщательнее планировать дела. Если вы все сделаете правильно, успех вам гарантирован. Одинокие Водолеи смогут найти человека, который сделает их счастливыми.

Ранее мы писали, что астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым удастся разбогатеть до конца лета.

Также сообщалось про вещи в доме, которые могут сделать вас банкротом.

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