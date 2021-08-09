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Деньги сами будут идти к вам в руки: эти знаки Зодиака очень скоро разбогатеют

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 расскажет про три знака Зодиака, которые смогут очень скоро разбогатеть. Астрологи дали каждому из них совет, как действовать на неделе с 9 по 15 августа, чтобы финансовая удача была на вашей стороне.

Об этом пишет slovofraza.

Рак

Вас ждет очень благоприятная в финансовом плане неделя. Особо удачливый день 11 числа. А переход Меркурия в Деву (с 12 августа) ознаменует для вас начало новой финансовой эры. Астрологи говорят, что вас могут осенять интересные идеи, которые будут способствовать денежному продвижению. В этот период можно смело менять работу, заниматься поиском новых союзников и партнеров.

Весы

Будьте внимательны к происходящему вокруг вас и удача будет на вашей стороне. Вы сможете поменять жизнь к лучшему, как в финансах, работе, так и в любви. Чаще подключайте логику и реже - эмоции, запаситесь хладнокровием, и вам удастся добиться успеха в этот период.

Водолей

Водолеи станут одними из самых удачливых людей этой недели. Астрологи говорят, что деньги будут идти к ним в руки постоянно и практически безостановочно. Главное - не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте развивать себя, свой бизнес, свои навыки. Вас ждут новые выгодные предложения, появятся гениальные идеи.

Ранее появился детальный гороскоп для всех женщин по знакам Зодиака с 9 по 15 августа.

Также мы писали о том, что астролог Арина Артуровна предупредила о напряженном времени, рассказав про главные события августа 2021.

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