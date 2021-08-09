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Гроші самі будуть йти до вас в руки: ці знаки Зодіаку дуже скоро розбагатіють

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, які зможуть дуже скоро розбагатіти. Астрологи дали кожному з них пораду, як діяти на тижні з 9 по 15 серпня, щоб фінансова удача була на вашому боці.

Про це пише slovofraza.

Рак

Вас чекає дуже сприятливий у фінансовому плані тиждень. Особливо щасливий день 11 числа. А перехід Меркурія в Діву (з 12 серпня) ознаменує для вас початок нової фінансової ери. Астрологи кажуть, що вас можуть осягнути цікаві ідеї, які сприятимуть грошовому просуванню. У цей період можна сміливо міняти роботу, займатися пошуком нових союзників і партнерів.

Терези

Будьте уважні до подій навколо вас і удача буде на вашому боці. Ви зможете змінити життя на краще, як у фінансах, роботі, так і в коханні. Частіше підключайте логіку і рідше - емоції, запасіться холоднокровністю, і вам вдасться домогтися успіху в цей період.

Водолій

Водолії стануть одними з найщасливіших людей цього тижня. Астрологи кажуть, що гроші будуть йти до них в руки постійно і практично безупинно. Головне - не зупиняйтеся на досягнутому і продовжуйте розвивати себе, свій бізнес, свої навички. Вас чекають нові вигідні пропозиції, з'являться геніальні ідеї.

Раніше з'явився детальний гороскоп для всіх жінок за знаками Зодіаку з 9 по 15 серпня.

Також ми писали про те, що астролог Аріна Артуровна попередила про напружений час, розповівши про головні події серпня 2021.

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