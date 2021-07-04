День влюбленных Ульяны и Ульяна: что строго запрещено 4 июля, приметы и именинники

Главные традиции Ульянова дня

4 июля почитается липа, которая обычно распускается к этому времени, и обладает по-особенному чудодейственными свойствами. Из липового цвета было принято варить разные отвары, которые, считалось, обладают потогонными, бактерицидными, жаропонижающими свойствами.

Святому Ульяну молились, чтобы сохранить свою любовь и дружбу, чтобы связь с любимым человеком была крепкой и никогда не обрывалась.

Люди верили, что если 4 июля расстаться с близким человеком, вы уже больше никогда не встретитесь.

Легенда про Ульяна и Ульяну

В народе существовала легенда про двух влюбленных - Ульяна и Ульяну. Однажды они договорились встретиться на лугу. Когда Ульян пришел туда, Ульяна в это время сидела у реки, смотрела на воду и позабыла о времени. Ульян долго звал любимую, но она не откликалась. Тогда он пошел искать ее к реке, а она в этот момент опомнилась, и побежала в сторону луга. Так они разминулись и больше не встретились никогда.

Поэтому в этот день стараются не ссориться, не выяснять отношения, не расходиться и не разлучаться.

Что строго запрещено в этот день

Рубить липу и ходить в лес.

Начинать новые дела или отправляться в поездку.

Выходить из дома и сразу же смотреть на небо.

Плохо думать о других, ссориться, ругаться, расставаться с любимыми.

Отправляться в дорогу, путешествие лучше отложить

Начинать новое дело.

Народные приметы на 4 июля

Липа во дворе засохла - ждите беды.

Если после дождя душно, к вечеру снова будет дождь.

Гром протяжно гремит - к затяжному ненастью.

Облака стягиваются - к ненастью.

Радуга с востока на запад протянулась - к хорошей погоде.

Сон, приснившийся с 3 на 4 июля, вещий.

Седьмой день Петрова поста

Сегодня также 7-й день Петрова поста, который имеет свои запреты и ограничения. Поскольку, сегодня воскресенье, в пищу можно употреблять рыбу и горячую пищу с растительным маслом.

Под запретом в постные дни мясо, молочные продукты и яйца. От алкоголя, курения, а также интимной жизни лучше отказаться.

День ангела отмечают: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иоанн, Максим, Никита, Николай, Федор, Юлиан, Юлий, Инна и Римма.