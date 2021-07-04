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День влюбленных Ульяны и Ульяна: что строго запрещено 4 июля, приметы и именинники

Автор: Светлана Мащенко

4 июля 2021 года в православной традиции отмечается день памяти священномученика Юлиана Тарсийского. А в народе этот праздник называется День влюбленных Ульяны и Ульяна, или же Ульянов день.

Что нельзя делать 4 июля, традиции, приметы и запреты этого дня, кто отмечает день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Главные традиции Ульянова дня

4 июля почитается липа, которая обычно распускается к этому времени, и обладает по-особенному чудодейственными свойствами. Из липового цвета было принято варить разные отвары, которые, считалось, обладают потогонными, бактерицидными, жаропонижающими свойствами.

Святому Ульяну молились, чтобы сохранить свою любовь и дружбу, чтобы связь с любимым человеком была крепкой и никогда не обрывалась.

Люди верили, что если 4 июля расстаться с близким человеком, вы уже больше никогда не встретитесь.

Легенда про Ульяна и Ульяну

В народе существовала легенда про двух влюбленных - Ульяна и Ульяну. Однажды они договорились встретиться на лугу. Когда Ульян пришел туда, Ульяна в это время сидела у реки, смотрела на воду и позабыла о времени. Ульян долго звал любимую, но она не откликалась. Тогда он пошел искать ее к реке, а она в этот момент опомнилась, и побежала в сторону луга. Так они разминулись и больше не встретились никогда.

Поэтому в этот день стараются не ссориться, не выяснять отношения, не расходиться и не разлучаться.

Что строго запрещено в этот день

  • Рубить липу и ходить в лес.
  • Начинать новые дела или отправляться в поездку.
  • Выходить из дома и сразу же смотреть на небо.
  • Плохо думать о других, ссориться, ругаться, расставаться с любимыми.
  • Отправляться в дорогу, путешествие лучше отложить
  • Начинать новое дело.

Народные приметы на 4 июля

  • Липа во дворе засохла - ждите беды.
  • Если после дождя душно, к вечеру снова будет дождь.
  • Гром протяжно гремит - к затяжному ненастью.
  • Облака стягиваются - к ненастью.
  • Радуга с востока на запад протянулась - к хорошей погоде.
  • Сон, приснившийся с 3 на 4 июля, вещий.

Седьмой день Петрова поста

Сегодня также 7-й день Петрова поста, который имеет свои запреты и ограничения. Поскольку, сегодня воскресенье, в пищу можно употреблять рыбу и горячую пищу с растительным маслом.

Под запретом в постные дни мясо, молочные продукты и яйца. От алкоголя, курения, а также интимной жизни лучше отказаться.

День ангела отмечают: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иоанн, Максим, Никита, Николай, Федор, Юлиан, Юлий, Инна и Римма.

Ранее мы писали также, что категорически нельзя делать на Петра и Павла, каких традиций и обрядов придерживаться, а что сделать нужно обязательно.

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