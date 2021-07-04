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День закоханих Уляни та Уляна: що суворо заборонено 4 липня, прикмети та іменинники

Автор: Світлана Мащенко

4 липня 2021 року в православній традиції відзначається день пам'яті священномученика Юліана Тарсійського. А в народі це свято називається День закоханих Уляни і Уляна, або ж Ульянів день.

Що не можна робити 4 липня, традиції, прикмети і заборони цього дня, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Головні традиції Улянового дня

4 липня вшановується липа, яка зазвичай розпускається до цього часу, і володіє по-особливому чудодійними властивостями. З липового цвіту було прийнято варити різні відвари, які, вважалося, мають потогінні, бактерицидні, жарознижувальні властивості.

Святому Уляну молилися, щоб зберегти свою любов і дружбу, щоб зв'язок з коханою людиною був міцним і ніколи не обривався.

Люди вірили, що якщо 4 липня розлучитися з близькою людиною, ви вже більше ніколи не зустрінетеся.

Легенда про Уляна і Уляну

У народі існувала легенда про двох закоханих - Уляна і Уляну. Одного разу вони домовилися зустрітися на лузі. Коли Улян прийшов туди, Уляна в цей час сиділа біля річки, дивилася на воду і забула про час. Улян довго кликав кохану, але вона не відгукувалася. Тоді він пішов шукати її до річки, а вона в цей момент схаменулася, і побігла в бік лугу. Так вони розминулися і більше не зустрілися ніколи.

Тому в цей день намагаються не сваритися, не з'ясовувати стосунки, не розходитися і не розлучатися.

Що строго заборонено в цей день

  • Рубати липу і ходити в ліс.
  • Починати нові справи або вирушати в поїздку.
  • Виходити з дому і відразу ж дивитися на небо.
  • Погано думати про інших, сваритися, лаятися, розлучатися з коханими.
  • Вирушати в дорогу, подорож краще відкласти
  • Починати нову справу.

Народні прикмети на 4 липня

  • Липа у дворі засохла - чекайте біди.
  • Якщо після дощу душно, до вечора знову буде дощ.
  • Грім протяжно гримить - до затяжної негоди.
  • Хмари стягуються - до негоди.
  • Веселка зі сходу на захід простяглася - до гарної погоди.
  • Сон, що приснився з 3 на 4 липня, віщий.

Сьомий день Петрового посту

Сьогодні також 7-й день Петрова посту, який має свої заборони і обмеження. Оскільки, сьогодні неділя, в їжу можна вживати рибу і гарячу їжу з рослинною олією.

Під забороною в пісні дні м'ясо, молочні продукти і яйця. Від алкоголю, куріння, а також інтимного життя краще відмовитися.

День ангела відзначають: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іоанн, Максим, Микита, Микола, Федір, Юліан, Юлій, Інна і Римма.

Раніше ми писали також, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів дотримуватися, а що зробити потрібно обов'язково.

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