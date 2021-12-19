День Святого Николая: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот день обязательно

День Святого Николая Чудотворца - любимый праздник детей и взрослых мы отметим сегодня, 19 декабря. В это утро малыши найдут под подушкой сладости, а вечером вся семья соберется за вкусным ужином.
Что можно и нельзя делать в этот праздник, важные традиции и приметы этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Николай Чудотворец прославился, как защитник обездоленных, сирот, больных и нуждающихся. Издавна Николаю молились земледельцы, скотоводы и рыбаки, последних он защищал от опасностей на воде.
Утро 19 декабря нужно начать с праздничной молитвы, а вечером собирались за большим столом в кругу семьи, на котором должны были присутствовать постные блюда, рыба.
Раньше, начиная с этого дня, разрешалось свататься. А если девушка мечтала о встрече с суженым и замужестве, читала Святому Николаю молитвы.
Считалось, что святой Николай прощает грехи, поэтому люди пытались простить проступки своим родным.
Также было принято извиняться. Если человек пришел к вам 19 декабря и искренне принес извинения, нужно было угостить его куском пирога.
Детям прятали подарки под подушку. Если ребенок отличался воспитанием и сообразительностью, ему дарили что-то вкусное. А непослушным под подушки клали лозину.
В День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.
В день святого Николая также гадали на будущую судьбу.
Каждый год есть два Николая: к зимнему Святому Николаю не бывает холода, а к летнему нет тепла.
Если сна деревьях иней - в следующем году будет много хлеба.
Когда на святого Николая идет дождь, будут хорошо расти озимые.
Если день морозный - на урожай овощей.
На святого Николая падает снег и заметает следы, к Рождеству будет мокрая погода.
Сколько снега на зимнего Николая, столько травы будет на летнего.
День ангела кроме Николая празднуют также мужчины с именем Максим.
Ранее мы писали также, что нельзя делать в День зимнего солнцестояния.