День Святого Миколая: що строго заборонено, а що потрібно зробити в цей день обов'язково

Важливі традиції свята

Микола Чудотворець прославився, як захисник знедолених, сиріт, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколаю молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх він захищав від небезпек на воді.

Ранок 19 грудня потрібно почати зі святкової молитви, а ввечері збиралися за великим столом в колі сім'ї, на якому повинні були бути присутніми пісні страви, риба.

Раніше, починаючи з цього дня, дозволялося свататися. А якщо дівчина мріяла про зустріч з судженим і заміжжя, читала Святому Миколаю молитви.

Вважалося, що Святий Миколай прощає гріхи, тому люди намагалися пробачити проступки своїм рідним.

Також було прийнято вибачатися. Якщо людина прийшла до вас 19 грудня і щиро принесла вибачення, потрібно було пригостити його шматком пирога.

Дітям ховали подарунки під подушку. Якщо дитина відрізнялася вихованням і кмітливістю, їй дарували щось смачне. А неслухняним під подушки клали лозину.

У День Миколая потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в будинку, щоб він виглядав ошатно і красиво.

У день святого Миколая також ворожили на майбутню долю.

Що не можна робити на День Святого Миколая

Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), пранням, прибиранням.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.

Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.

Допускати бруд і безлад в будинку - прибратися слід напередодні.

Порушувати Різдвяний піст (їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко). Але у свято можна дозволити собі рибу і морепродукти.

Стригти волосся.

Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Прикмети до Дня Святого Миколая

Щороку є два Миколая: до зимового Святого Миколая не буває холоду, а до літнього немає тепла.

Якщо на деревах іній - наступного року буде багато хліба.

Коли на святого Миколая йде дощ, будуть добре рости озимі.

Якщо день морозний - на урожай овочів.

На святого Миколая падає сніг і замітає сліди, до Різдва буде мокра погода.

Скільки снігу на зимового Миколая, стільки трави буде на літнього.

День ангела крім Миколи святкують також чоловіки з ім'ям Максим.