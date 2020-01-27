Члены королевской семьи строят планы по возвращению "непутевых" Меган Маркл и принца Гарри

Члены королевской семьи уже готовы предложить Меган и Гарри "укромный уголок" где-то в Британии
Новости о Меган Маркл и принце Гарри продолжают возглавлять топы британских СМИ. Несмотря на внешнее спокойствие королевской семьи Великобритании, за стенами дворца царит хаос, вызванный отречением герцогов Сассекских и их переездом в Канаду. При этом по последней информации в местных СМИ, именитые родственники Меган и Гарри уже готовы принять “беглых” герцогов обратно домой - в Великобританию.
Так, члены королевской семьи (особенно отец и старший брат Гарри) опасаются, что Меган Мракл и принц Гарри еще не готовы к независимой жизни вдали от дома. Напомним, что жители Канады создали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган отныне платили за охрану самостоятельно. По предварительным данным, безопасность членов монаршей семьи обходится бюджету Канады в 10 млн долларов. В Британии решили, что состояние семьи Меган и Гарри еще слишком “хрупкое”, поэтому они могут решить вернуться обратно. Об этом сообщает The Times.
По данным инсайдера, монаршая семья даже строит планы по возвращению “непутевых” родственников домой.
Принц Чарльз со своим сыном и внуком (фото: instagram.com/sussexroyal)
Отец Гарри (принц Чарльз) и его старший брат (принц Уильям) часто созваниваются с Гарри, чтобы узнать, не хочет ли он с Меган вернуться обратно. При этом королевский двор подчеркивает, что в случае возвращения обратно в Великобританию герцоги Сассекские все еще будут свободны от королевских обязанностей, от которых они официально отказались 8 января.
“Чарльз и Уильям звонят Гарри, пытаются поговорить с ним, и протягивают дружескую руку”, - сказал источник о попытках членов королевской семьи “перестроить отношения” с супругом Меган Маркл.
Инсайдеры считают, что планы Меган Маркл и принца Гарри на независимую жизнь существенно пошатнулись из-за крайне негативной реакции общественности на так называемый “Мегсит” (Megxit - обыгрывает “Брексит”, выход Великобритании из Европейского Союза). Якобы имидж семьи герцогов Сассекских пошатнулся. Кроме того, они тщательно изучают информацию о себе в СМИ.
Фото: instagram.com/sussexroyal
Кстати, все это обсуждение происходит на фоне других слухов. Так, на днях инсайдеры рассказали журналистам, что Елизавета II еще до свадьбы Меган и Гарри предлагала им отказаться от своих титулов и обязанностей. Однако тогда пара не приняла предложение королевы.
“Тогда Меган хотела покончить с актерской карьерой и действительно горела желанием стать частью королевской семьи”, - говорят инсайдеры The Sun. Якобы Маркл действительно нравилось то, чем занимаются родственники Гарри. И она сама с удовольствием начала заниматься благотворительностью.
Елизавета II предполагала, что бывшая голливудская актриса не сможет сразу же перестроиться и стать “полноценным” членом королевской семьи с предполагаемым общественным давлением. Меган было предложено на первое время “уйти в тень” и плавно входить в новую роль герцогини Сассекской, а также привыкнуть к усиленному вниманию прессы. Однако Меган решила, что внимание СМИ ее, как актрису, не оттолкнет.