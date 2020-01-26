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Стиль кроше: Кейт Миддлтон в эффектном платье продемонстрировала новый тренд лета 2020

Lite » Мода 26.01.2020 - 15:36
Стиль кроше: Кейт Миддлтон в эффектном платье продемонстрировала новый тренд лета 2020
Фото: Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня поздравила жителей Австралии с их национальным праздником

Не смотря на то, британской королевский дом в последнее время сотрясается от сенсаций и отречений, выполнение роял-обязанностей никто не отменяет. Особенно активной в этом году планирует быть герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, поскольку она решила посвятить себя совершенно новой масштабной программе по изучение проблем детей Великобритании. А пока любимица британской публики будет посещать протокольные мероприятия, делать заграничные визиты и отчитываться в Instagram официальными снимками о жизни своей семьи, мы сможем рассмотреть, какие же тренды и тенденции в одежде взяла себе на заметку королевская особа.

Так, герцогиня уже не единожды произвела впечатление своими образами, один из которых хорошо запомнился публике, и кроме того подал пример, как выглядеть стройнее и выше. Кейт вышла в свет в черных брюках-клеш и блузе голубых оттенков, покорив своей утонченностью и элегантностью.
Еще одним экстра-луком может стать образ, в котором она предстала в Австралии — бледно-желтое платье стилизованное под кроше, легкое и воздушное.

Стиль кроше: Кейт Миддлтон в эффектном платье продемонстрировала новый тренд лета 2020Фото: Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Именно это фото с коалой выбрали для официального поздравления из дворца жителей Австралии с их национальным праздником.

"Желаем всем нашим австралийским фолловерам счастливого Дня Австралии! В этом году мы воздаем должное невероятной силе и стойкости всех австралийцев и общин, которые пострадали от разрушительных лесных пожаров", - упомянули о страшной трагедии, которая разыгралась на континенте месяц назад.

Однако, не к самому событию были прикованы взгляды подписчиков, а к нежному образу Кейт, которая подхватила тренд на плетение и ажурность, который весной и летом 2020 года приобретет необычайную актуальность.

Наряды-кроше постепенно стали входить в моду в прошлом году, и уже в этом году они обещают стать настоящим бумом, который захватит прилавки всех магазинов и гардеробы девушек. Очень многие модные дома уже выпустили свои коллекции и не только с одеждой-кроше, но и обувью и аксессуарами.

Было бы не правильно утверждать, что платье герцогине выполнено в классической технике плетения, однако, несомненно, что оно стилизовано под нее, что стоит взять на заметку тем, кто не готов еще к кадинальным модным новшествам.

Стоит отметить, что манере одеваться в британской королевской семье придают огромное значение. Наряд коронованных особ может выражать их позицию к тому или иному событию, так например Кейт Миддлтон озадачила своим появлением в пальто в милитари стиле после недавнего громкого скандала в роял-семье.

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