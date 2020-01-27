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Члени королівської родини будують плани по поверненню "недолугих" Меган Маркл і принца Гаррі

Lite » Стиль життя 27.01.2020 - 11:41
Члени королівської родини будують плани по поверненню "недолугих" Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Члени королівської сім'ї вже готові запропонувати Меган і Гаррі "затишний куточок" десь в Британії

Новини про Меган Маркл і принца Гаррі продовжують очолювати топи британських ЗМІ. Незважаючи на зовнішній спокій королівської сім'ї Великобританії, за стінами палацу панує хаос, викликаний зреченням герцогів Сассекських і їх переїздом до Канади. При цьому за останньою інформацією місцевих ЗМІ, імениті родичі Меган і Гаррі вже готові прийняти "втікачів" герцогів назад додому - у Великобританію.

Так, члени королівської родини (особливо батько і старший брат Гаррі) побоюються, що Меган Мракл і принц Гаррі ще не готові до незалежного життя далеко від дому. Нагадаємо, що жителі Канади створили петицію з вимогою, щоб принц Гаррі і Меган відтепер платили за охорону самостійно. За попередніми даними, безпека членів монаршої родини обходиться бюджету Канади в 10 млн доларів. У Британії вирішили, що стан сім'ї Меган і Гаррі ще занадто "крихкий", тому вони можуть вирішити повернутися назад. Про це повідомляє The Times.

  • "У палаці дуже турбуються про герцога і герцогиню Сассекських, так як вони вкрай вразливі за межами Великобританії", - говорить близьке до королівської сім'ї джерело в коментарі Times.

За даними інсайдера, монарша родина навіть будує плани по поверненню "недолугих" родичів додому.

  • Вони будують плани на випадок непередбачених обставин - якщо Сассекські раптом одумаються і запитають: “Чи можемо ми повернутися під ваше крило?"

Члени королівської родини будують плани по поверненню &quot;недолугих&quot; Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Чарльз зі своїм сином і онуком (фото: instagram.com/sussexroyal)

Батько Гаррі (принц Чарльз) і його старший брат (принц Вільям) часто телефонують Гаррі, щоб дізнатися, чи не хоче він з Меган повернутися назад. При цьому королівський двір підкреслює, що в разі повернення назад у Великобританію герцоги Сассекські все ще будуть вільні від королівських обов'язків, від яких вони офіційно відмовилися 8 січня.

"Чарльз і Вільям дзвонять Гаррі, намагаються поговорити з ним, і простягають дружню руку", - сказало джерело про спроби членів королівської сім'ї "перебудувати відносини" з чоловіком Меган Маркл.

Інсайдери вважають, що плани Меган Маркл і принца Гаррі на незалежне життя істотно похитнулися через вкрай негативну реакцію громадськості на так званий "Мегсіт" (Megxit - обігрує "Брексіт", вихід Великобританії з Європейського Союзу). Нібито імідж сім'ї герцогів Сассекських похитнувся. Крім того, вони ретельно вивчають інформацію про себе в ЗМІ.

  • "Королівська сім'я знаходиться в "режимі очікування". Ніхто їм не відмовить, вони завжди можуть повернутися. Меган і Гаррі вже не повернуться до королівських обов'язків, але у них може з'явитися період реабілітації і відновлення", - повідомляє джерело. І підкреслює, що для Меган, Гаррі і їх сина Арчі родичі можуть запропонувати кілька потенційно затишних місць у Великобританії, де ті зможуть будувати свої плани далі.

Члени королівської родини будують плани по поверненню &quot;недолугих&quot; Меган Маркл і принца Гаррі

Фото: instagram.com/sussexroyal

До речі, все це обговорення відбувається на тлі інших чуток. Так, днями інсайдери розповіли журналістам, що Єлизавета II ще до весілля Меган і Гаррі пропонувала їм відмовитись від своїх титулів і обов'язків. Однак тоді пара не прийняла пропозицію королеви.

"Тоді Меган хотіла покінчити з акторською кар'єрою і справді горіла бажанням стати частиною королівської сім'ї", - кажуть інсайдери The Sun. Нібито Маркл дійсно подобалося те, чим займаються родичі Гаррі. І вона сама із задоволенням почала займатися благодійністю.

Єлизавета II припускала, що колишня актриса не зможе відразу ж перебудуватися і стати "повноцінним" членом королівської сім'ї з передбачуваним громадським тиском. Меган було запропоновано на перший час "піти в тінь" і плавно входити у нову роль герцогині Сассекської, а також звикнути до посиленої уваги преси. Однак Меган вирішила, що увага ЗМІ її, як актрису, не відштовхне.

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