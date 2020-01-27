Члени королівської родини будують плани по поверненню "недолугих" Меган Маркл і принца Гаррі

Члени королівської сім'ї вже готові запропонувати Меган і Гаррі "затишний куточок" десь в Британії
Новини про Меган Маркл і принца Гаррі продовжують очолювати топи британських ЗМІ. Незважаючи на зовнішній спокій королівської сім'ї Великобританії, за стінами палацу панує хаос, викликаний зреченням герцогів Сассекських і їх переїздом до Канади. При цьому за останньою інформацією місцевих ЗМІ, імениті родичі Меган і Гаррі вже готові прийняти "втікачів" герцогів назад додому - у Великобританію.
Так, члени королівської родини (особливо батько і старший брат Гаррі) побоюються, що Меган Мракл і принц Гаррі ще не готові до незалежного життя далеко від дому. Нагадаємо, що жителі Канади створили петицію з вимогою, щоб принц Гаррі і Меган відтепер платили за охорону самостійно. За попередніми даними, безпека членів монаршої родини обходиться бюджету Канади в 10 млн доларів. У Британії вирішили, що стан сім'ї Меган і Гаррі ще занадто "крихкий", тому вони можуть вирішити повернутися назад. Про це повідомляє The Times.
За даними інсайдера, монарша родина навіть будує плани по поверненню "недолугих" родичів додому.
Принц Чарльз зі своїм сином і онуком (фото: instagram.com/sussexroyal)
Батько Гаррі (принц Чарльз) і його старший брат (принц Вільям) часто телефонують Гаррі, щоб дізнатися, чи не хоче він з Меган повернутися назад. При цьому королівський двір підкреслює, що в разі повернення назад у Великобританію герцоги Сассекські все ще будуть вільні від королівських обов'язків, від яких вони офіційно відмовилися 8 січня.
"Чарльз і Вільям дзвонять Гаррі, намагаються поговорити з ним, і простягають дружню руку", - сказало джерело про спроби членів королівської сім'ї "перебудувати відносини" з чоловіком Меган Маркл.
Інсайдери вважають, що плани Меган Маркл і принца Гаррі на незалежне життя істотно похитнулися через вкрай негативну реакцію громадськості на так званий "Мегсіт" (Megxit - обігрує "Брексіт", вихід Великобританії з Європейського Союзу). Нібито імідж сім'ї герцогів Сассекських похитнувся. Крім того, вони ретельно вивчають інформацію про себе в ЗМІ.
Фото: instagram.com/sussexroyal
До речі, все це обговорення відбувається на тлі інших чуток. Так, днями інсайдери розповіли журналістам, що Єлизавета II ще до весілля Меган і Гаррі пропонувала їм відмовитись від своїх титулів і обов'язків. Однак тоді пара не прийняла пропозицію королеви.
"Тоді Меган хотіла покінчити з акторською кар'єрою і справді горіла бажанням стати частиною королівської сім'ї", - кажуть інсайдери The Sun. Нібито Маркл дійсно подобалося те, чим займаються родичі Гаррі. І вона сама із задоволенням почала займатися благодійністю.
Єлизавета II припускала, що колишня актриса не зможе відразу ж перебудуватися і стати "повноцінним" членом королівської сім'ї з передбачуваним громадським тиском. Меган було запропоновано на перший час "піти в тінь" і плавно входити у нову роль герцогині Сассекської, а також звикнути до посиленої уваги преси. Однак Меган вирішила, що увага ЗМІ її, як актрису, не відштовхне.