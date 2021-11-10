Черный Тигр принесет любовь этим знакам Зодиака: найдите себя среди счастливчиков 2022 года!

Гороскоп 2022 расскажет, чего нам ждать в сфере любви и отношений от года Черного Водяного Тигра. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым наступающий период подарит массу новых чувств, эмоций, приятных романтических приключений.

Общая характеристика 2022-го года в сфере любви, отношений, семьи

Эксперты говорят, что символ 2022 года высоко ценит семью, а семейные ценности считает приоритетными.

Поэтому в следующем году одиночки смогут встретить свою вторую половинку - не сдавайтесь, даже если вы успели отчаяться в уходящем году Металлического Быка.

А вот отношения, которые завязались в 2022 году, будут удачными, крепкими и, скорее всего, продлятся всю жизнь. У пар, которые решат заключить брак в году Тигра, будут очень гармоничные отношения.

Но и подвох есть. Тигр ненавидит ложь и обман. И если в семье кто-то лжет, скрывает предательство, в 2022-м все всплывет наружу.

Кому повезет в любви больше всего в году Тигра

Телец

Счастливчики, которые родились под этим знаком, в 2022 году с большой вероятностью найдут свою любовь. Самый удачный месяц для этого - апрель. Именно в эпицентре весны вас ждет много страсти и романтики.

Рак

Наступающий год Тигра принесет вам массу развлечений, вечеринок и романтических свиданий. Порхая с одного свидания на другое, вы в итоге обретете счастье и найдите свою вторую половинку.

Дева

В 2022 году у Девы появится шанс встретить идеального партнера, с которым у вас завяжутся крепкие и длительные отношения. Если вы вовремя сможете пойти на компромисс, то отношения завершатся свадьбой.

Скорпион

Год Тигра сулит Скорпиону страсть и романтику, а также человека, с которым захочется провести всю оставшуюся жизнь. Самым удачным для развития отношений станет март, однако решающим месяцем будет ноябрь.