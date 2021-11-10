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Чорний Тигр принесе кохання цим знакам Зодіаку: знайдіть себе серед щасливчиків 2022 року!

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Середа 10 листопада 2021 05:30
Чорний Тигр принесе кохання цим знакам Зодіаку: знайдіть себе серед щасливчиків 2022 року! Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість, чого нам чекати в сфері кохання і стосунків від року Чорного Водяного Тигра. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким наступаючий період подарує масу нових почуттів, емоцій, приємних романтичних пригод.

Про це пише Realist.online.

Загальна характеристика 2022-го року в сфері кохання, стосунків, сім'ї

Експерти кажуть, що символ 2022 року високо цінує сім'ю, а сімейні цінності вважає пріоритетними.

Тому в наступному році одинаки зможуть зустріти свою другу половинку - не здавайтеся, навіть якщо ви встигли зневіритися в році, що минає.

А ось стосунки, які зав'язалися у 2022 році, будуть вдалими, міцними і, швидше за все, триватимуть все життя. У пар, які вирішать укласти шлюб в році Тигра, будуть дуже гармонійні взаємини.

Але і підступ є. Тигр ненавидить брехню і обман. І якщо в родині хтось бреше, приховує зраду, в 2022-му все спливе назовні.

Кому пощастить в коханні найбільше в році Тигра

Телець

Щасливчики, які народилися під цим знаком, в 2022 році з великою ймовірністю знайдуть свою любов. Найвдаліший місяць для цього - квітень. Саме в епіцентрі весни вас чекає багато пристрасті і романтики.

Рак

Наступаючий рік Тигра принесе вам масу розваг, вечірок і романтичних побачень. Пурхаючи з одного побачення на інше, ви в підсумку знайдете щастя і свою другу половинку.

Діва

У 2022 році у Діви з'явиться шанс зустріти ідеального партнера, з яким у вас зав'яжуться міцні і тривалі стосунки. Якщо ви вчасно зможете піти на компроміс, то все завершиться весіллям.

Скорпіон

Рік Тигра обіцяє Скорпіону пристрасть і романтику, а також людину, з якою захочеться провести все життя. Найвдалішим для розвитку відносин стане березень, проте вирішальним місяцем буде листопад.

Раніше ми писали також, що Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким не дуже пощастить у році чорного водяного Тигра.

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