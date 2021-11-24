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Черный Тигр принесет этим знакам Зодиака кардинальные перемены в 2022-м: Глоба назвал избранных

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет про три знака Зодиака, в жизни которых могут произойти перемены. Это может касаться личной жизни, карьеры, финансов и других сфер жизни.

Об этом пишет SlovoFraza.

Рак

Астролог говорит, что Рака ждут существенные перемены в личной жизни. Одинокие представители этого созвездия могут встретить свою половинку, а семейные - обзавестись потомством.

Не исключены и кардинальные перемены обратного характера - разводы, разрывы. Но в любом случае эти изменения - к лучшему.

Весы

Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, по мнению Павла Глобы, ждет непростой выбор между карьерой и личной жизнью.

Астролог советует хорошо обдумать этот вопрос, ведь очень многое зависит от вашего решения.

Скорпион

Скорпионам следует подготовиться к переменам в году Черного Водяного Тигра. Глоба уверен, что год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук.

В личной жизни тоже возможны сдвиги: например, вы встретите человека, с которым захотите заключить брак.

Ранее астрологи также назвали три знака Зодиака, которым конец ноября 2021 устроит "денежный дождь".

Также астролог Арина Артуровна рассказала про переход Меркурия в знак Стрельца. Кому это время принесет опасность, а кому - успех.

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Гороскоп