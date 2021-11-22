Астрологи назвали три знака Зодиака, которым конец ноября 2021 устроит "денежный дождь"

Финансовый гороскоп с 22 по 28 ноября 2021 рассказывает про три знака Зодиака, которым это время принесет невероятную денежную удачу. Кому готовиться ловить "плюшки" и как не упустить свой шанс, читайте ниже в нашем материале.

Рак

Астрологи говорят, что финансовая сторона на этой неделе порадует Раков. Но важно при этом создавать благоприятную атмосферу на рабочем месте.

Чтобы достичь максимума, вам не стоит останавливаться на достигнутом, но и спешить с финансовыми делами не стоит. Не давайте никому пустых обещаний и ставьте перед собой только те задачи, которые вам под силу - тогда вы справитесь.

Дева

Финансовые возможности Дев вырастут на этой неделе - у них появится новый источник дохода либо начальство решит дать повышение, прибавку к зарплате.

При этом вам нужно бороться с бездельем. Особенно с 24 ноября, когда изменится энергетика Меркурия, покровителя людей этого знака Зодиака. Начинается время, когда Девы смогут переплюнуть всех вокруг. Доверьтесь внутреннему голосу и не бойтесь двигаться вперед.

Козерог

Астрологи говорят, что на горизонте у этих людей могут появиться неожиданные доходы. Это может быть взятые у них ранее деньги в долг, прибыль от забытых сделок, большой и важный заказ в бизнесе или на работе, прибавка или премия.

При этом финансовые средства Козерогам рекомендуется вкладывать в профессиональный рост или в дом, семью.