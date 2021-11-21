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Меркурий совершит переход в знак Стрельца: кому это время принесет опасность, а кому - успех

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Воскресенье 21 ноября 2021 21:11
Меркурий совершит переход в знак Стрельца: кому это время принесет опасность, а кому - успех Фото: Меркурий совершит переход в знак Стрельца (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог Арина Артуровна рассказала про особенное время, которое наступит с 24 ноября и будет длиться до 13-го декабря. В этот период планета Меркурий будет в знаке Стрельца, и эксперт рассказывает, чего нам всем ждать от этого времени.

Своим прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.

По словам специалиста, в это время возрастает свобода общения. Ведь такие качества, как неуверенность, зажатость будут отступать, уступая место непосредственности и искренности.

При этом астролог предупреждает, что в деловой сфере нужно быть осторожным, так как это время чрезвычайно благотворно для дачи пустых обещаний.

"Причем, чаще всего это происходит не со злым умыслом, а от того, что Меркурий делает человечество податливым и мягким", - объяснила эксперт.

Этот период хорошо подойдет для поездок за границу на учебу или заработки. А также получения второго образования, в том числе и онлайн.

В профессиональной деятельности внимание будет больше сосредоточено на обдумывании своих идей.

"Профессиональное чутье будет обострено по максимуму, и вы сможете предсказать тот или иной поворот событий, принять правильное решение. От вас не ускользнет ни одна деталь и поступок окружающих", - добавила эксперт.

Общение с окружающими может оказать хорошее воздействие на ход мыслей и даже посодействовать принятию абсолютно новых решений. Помощь, искреннее участие и поддержка коллег будут цениться больше, чем просто слова.

Основной задачей в финансовой сфере станет укрепление материального благополучия и увеличение доходов. Появится отличный потенциал для возвращения долгов и решения денежных вопросов.

Но существенно сэкономить тут не получится, поскольку ожидаются повышенные траты, которые заставят задуматься о вложении денег, например, в инвестиции.

Ранее астролог также поделилась гороскопом для всех знаков Зодиака на ноябрь 2021.

Также Арина Артуровна рассказала, что нам всем принесет полнолуние, которое совпало с лунным затмением.

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