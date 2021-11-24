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Чорний Тигр принесе цим знакам Зодіаку кардинальні зміни в 2022-му: Глоба назвав обраних

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість про три знаки Зодіаку, в житті яких можуть відбутися зміни. Це може стосуватися особистого життя, кар'єри, фінансів та інших сфер життя.

Про це пише SlovoFraza.

Рак

Астролог каже, що на Рака чекають істотні зміни в особистому житті. Самотні представники цього сузір'я можуть зустріти свою половинку, а сімейні - обзавестися потомством.

Не виключені і кардинальні зміни зворотного характеру - розлучення, розриви. Але в будь-якому випадку ці зміни - на краще.

Терези

Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, на думку Павла Глоби, чекає непростий вибір між кар'єрою і особистим життям.

Астролог радить добре обміркувати це питання, адже дуже багато залежить від вашого рішення.

Скорпіон

Скорпіонам слід підготуватися до змін в році Чорного Водяного Тигра. Глоба впевнений, що рік буде успішним, якщо ви налаштуєтеся на боротьбу і будете працювати, не покладаючи рук.

В особистому житті теж можливі зрушення: наприклад, ви зустрінете людину, з якою захочете укласти шлюб.

Раніше астрологи також назвали три знаки Зодіаку, яким кінець листопада 2021 влаштує "грошовий дощ".

Також астролог Аріна Артуровна розповіла про перехід Меркурія в знак Стрільця. Кому цей час принесе небезпеку, а кому - успіх.

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Гороскоп