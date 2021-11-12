Черный Тигр подарит этим знакам Зодиака денежное везение в 2022-м: Глоба назвал избранных

Гороскоп 2022, тотемным животным которого станет Черный Водяной Тигр, станет финансово везучим для трех знаков Зодиака. Звезды и планеты будут благосклонно настроены по отношению к этим счастливчикам, главное для них - не упустить свой шанс.

Узнайте ниже в гороскопе от Павла Глобы на Lite , кто они - главные счастливчики наступающего года.

Овен

Представителей этого знака Зодиака ждет очень много приятных событий в следующем году. Глоба уверен, что этот период принесет вам финансовое благополучие, но вам пора ставить новые цели, которые удастся воплотить в жизнь благодаря личным качествам и поддержке звезд.

Период с января по март будет довольно сложным, но в то же время и очень интересным. Займитесь переоценкой ценностей, обратите внимание на образ жизни, и если с ним что-то не так - откорректируйте его.

Скорпион

Скорпионам удастся в 2022-м году воплотить свои мечты в реальность благодаря улучшению финансового положения. Ведь представителям знака Зодиака посчастливится попасть в список любимчиков Черного Тигра.

Павел Глоба считает, что в новом году многие Скорпионы смогут встретить свою любовь и стать успешными во всем, что касается сферы материального.

Стрелец

Новый год Тигра принесет Стрельцам много новых возможностей. Вам повезет в финансовом отношении. А залог вашего успеха в освоении новой специализации, которая может стать для вас дверью в большой бизнес.

Тем не менее вы должны убедиться, что с эмоциональным здоровьем у вас все в порядке, ведь состояние стресса может стать для вам проблемой и подорвать здоровье.