ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чорний Тигр подарує цим знакам Зодіаку грошове везіння в 2022-му: Глоба назвав обраних

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 06:00
Чорний Тигр подарує цим знакам Зодіаку грошове везіння в 2022-му: Глоба назвав обраних Фото: Гороскоп 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022, тотемною твариною якого стане Чорний Водяний Тигр, стане фінансово везучим для трьох знаків Зодіаку. Зірки і планети будуть прихильно налаштовані стосовно цих щасливчиків, головне для них - не упустити свій шанс.

Дізнайтеся нижче в гороскопі від Павла Глоби на Lite, хто вони - головні щасливчики наступаючого року.

Овен

Представників цього знака Зодіаку чекає дуже багато приємних подій в наступному році. Глоба впевнений, що цей період принесе вам фінансове благополуччя, але вам час ставити нові цілі, які вдасться втілити в життя завдяки особистим якостям і підтримці зірок.

Період з січня по березень буде досить складним, але в той же час і дуже цікавим. Займіться переоцінкою цінностей, зверніть увагу на спосіб життя, і якщо з ним щось не так - відкоригуйте його.

Скорпіон

Скорпіонам вдасться в 2022-му році втілити свої мрії в реальність завдяки поліпшенню фінансового становища. Адже представникам знака Зодіаку пощастить потрапити в список улюбленців Чорного Тигра.

Павло Глоба вважає, що в новому році багато Скорпіонів зможуть зустріти свою любов і стати успішними у всьому, що стосується сфери матеріального.

Стрілець

Новий Рік Тигра принесе Стрільцям багато нових можливостей. Вам пощастить у фінансовому відношенні. А запорука вашого успіху в освоєнні нової спеціалізації, яка може стати для вас дверима у великий бізнес.

Проте ви повинні переконатися, що з емоційним здоров'ям у вас все в порядку, адже стан стресу може стати для вас проблемою і підірвати здоров'я.

Також Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яким у 2022-му доведеться зіткнутися з невдачею і подолати багато труднощів.

Крім того, ми писали про японський гороскоп по групах крові, як дізнатися, чи підходите ви один одному.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання
Антициклон принесе в Україну денні морози: дата серйозного похолодання