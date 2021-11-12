Чорний Тигр подарує цим знакам Зодіаку грошове везіння в 2022-му: Глоба назвав обраних
Гороскоп 2022, тотемною твариною якого стане Чорний Водяний Тигр, стане фінансово везучим для трьох знаків Зодіаку. Зірки і планети будуть прихильно налаштовані стосовно цих щасливчиків, головне для них - не упустити свій шанс.
Дізнайтеся нижче в гороскопі від Павла Глоби на Lite, хто вони - головні щасливчики наступаючого року.
Овен
Представників цього знака Зодіаку чекає дуже багато приємних подій в наступному році. Глоба впевнений, що цей період принесе вам фінансове благополуччя, але вам час ставити нові цілі, які вдасться втілити в життя завдяки особистим якостям і підтримці зірок.
Період з січня по березень буде досить складним, але в той же час і дуже цікавим. Займіться переоцінкою цінностей, зверніть увагу на спосіб життя, і якщо з ним щось не так - відкоригуйте його.
Скорпіон
Скорпіонам вдасться в 2022-му році втілити свої мрії в реальність завдяки поліпшенню фінансового становища. Адже представникам знака Зодіаку пощастить потрапити в список улюбленців Чорного Тигра.
Павло Глоба вважає, що в новому році багато Скорпіонів зможуть зустріти свою любов і стати успішними у всьому, що стосується сфери матеріального.
Стрілець
Новий Рік Тигра принесе Стрільцям багато нових можливостей. Вам пощастить у фінансовому відношенні. А запорука вашого успіху в освоєнні нової спеціалізації, яка може стати для вас дверима у великий бізнес.
Проте ви повинні переконатися, що з емоційним здоров'ям у вас все в порядку, адже стан стресу може стати для вас проблемою і підірвати здоров'я.
Також Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яким у 2022-му доведеться зіткнутися з невдачею і подолати багато труднощів.
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