Часть Украины затянет грозовым штормом: где испортится погода

Так, грозовой циклон ожидается на западе страны, а вот в остальных областях осадки маловероятны.

Синоптики также обещают усиление ветра вместе с грозами.

"Ветер южных направлений стихнет завтра на Востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины", - пообещала украинцам синоптик Наталка Диденко.

Температура будет умеренно теплой, как для середины мая - от +15 до +19 градусов на большинстве территорий. Но на востоке и юге будет теплее - от +18 до +24 градусов.

В Киеве сегодня +16+18 тепла, ночью +6+8, осадки в четверг в столице маловероятны.

Скрин: Погода в Украине 13 мая (meteo.gov.ua)