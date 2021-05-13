Частина України затягне грозовим штормом: де зіпсується погода

Так, грозовий циклон очікується на заході країни, а ось в інших областях опади малоймовірні.

Синоптики також обіцяють посилення вітру разом з грозами.

"Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних і північних областях України", - пообіцяла українцям синоптик Наталка Діденко.

Температура буде помірно теплою, як для середини травня - від +15 до +19 градусів на більшості територій. Але на сході і півдні буде тепліше - від +18 до +24 градусів.

У Києві сьогодні +16+18 тепла, вночі +6+8, опади у четвер у столиці малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 13 травня (meteo.gov.ua)