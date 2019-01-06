"Бомба": экс-ведущая "Орла и Решки" шокировала фанов новой прической

Фанаты считают, что блондинистые волосы экс-ведущей идут больше
Известная блогерша и бывшая ведущая украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева решила кардинально сменить имидж и начала с волос. Девушка выкрасила волосы в нежный розовый оттенок, чем поразила и даже шокировала фанатов. Фото с новой прической Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram.
К публикации девушка ничего не написала, только прикрепила эмоджи единорога.
Настя Ивлеева (фото: instagram.com/_agentgirl_)
В комментариях к публикации фанаты стали выражать как восхищение, так и недовольство. Многие отметили, что Насте идет розовый цвет, а вот некоторые посчитали, что классические тона ей идут куда больше.
"Тебе идет розовый цвет", "Ого, розовое золото) мечта", "Не очень", "Красиво", Круто, тебе идет", "Подумала, что косплей на Ким. Пять с плюсом", "Белые волосы лучше всего", "Самая лучшая", — пишут фанаты.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/_agentgirl_
Напомним, что ранее ведущие Орла и Решки объявили о финале шоу.
Ранее мы писали, что звезда "Орла и Решки" решила стать актрисой.
Также сообщалось, что звезда "Орла и Решки" рассказала о жизни до популярности.