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"Бомба": екс-ведуча "Орла і Решки" шокувала фанів новою зачіскою

Lite » Стиль життя 06.01.2019 - 19:28
"Бомба": екс-ведуча "Орла і Решки" шокувала фанів новою зачіскою
Настя Івлєєва (фото: instagram.com/_agentgirl_)

Фанати вважають, що блондинисті волосся екс-ведучої йдуть більше

Відома блогерша і колишня ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва вирішила кардинально змінити імідж і почала з волосся. Дівчина пофарбувала волосся у ніжний рожевий відтінок, чим вразила і навіть шокувала фанатів. Фото з новою зачіскою Івлєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

До публікації дівчина нічого не написала, тільки прикріпила емоджі єдинорога.

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

Настя Івлєєва (фото: instagram.com/_agentgirl_)

У коментарях до публікації фанати стали виражати як захоплення, так і невдоволення. Багато відзначили, що Насті личить рожевий колір, а ось деякі вважають, що класичні тони їй йдуть куди більше.

"Тобі личить рожевий колір", "Ого, рожеве золото) мрія", "Не дуже", "Красиво", Круто, тобі личить", "Подумала, що косплей Кім. П'ять з плюсом", "Біле волосся краще всього", "Найкраща", — пишуть фанати.

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

&quot;Бомба&quot;: екс-ведуча &quot;Орла і Решки&quot; шокувала фанів новою зачіскою

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/_agentgirl_

Нагадаємо, що раніше провідні Орла і Решки оголосили про фінал шоу.

Раніше ми писали, що зірка "Орла і Решки" вирішила стати актрисою.

Також повідомлялося, що зірка "Орла і Решки" розповіла про життя до популярності.

"Не намагайтеся повторити": зірка "Орла і Решки" зважилася на смертельний трюк "Я - гей": ведучий "Орла і Решки" викликав бурхливе обговорення в мережі
Новини України имиджОрел и РешкаНастя Ивлеева
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