ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Перезагрузки" не будет: ведущие Орел и решка объявили о финале шоу

Lite » ТВ-шоу 26.12.2018 - 09:30
"Перезагрузки" не будет: ведущие Орел и решка объявили о финале шоу
Фото: Настя Ивлеева и Антон Птушкин (instagram.com/_agentgirl_)

Закрытие любимого сезона шоу огорчило фанатов, они просят о продолжении передачи

На официальной странице Instagram тревел-шоу "Орел и решка" было опубликовано видео, в котором ведущие прощаются со зрителями. 
Сезон "Перезагрузка", который запустили в 2017 году, вели трое ведущих -Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.
О финале программы объявили сами Настя Ивлеева и Евсей Ковалев, на съемках очередного эпизода.

Видео: (instagram.com/orelireshka_official)

"Это прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой  проект, как "Орел и решка. Перезагрузка". Это было уникальное путешествие длинной в два года. Это было потрясающе ", - сказала сквозь слезы Настя Ивлеева.

"Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15382... (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. 3 героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто Перезагружался вместе с нами!", – так было подписано видео на странице "Орла и решки" в Instagram.

"Всем причастным к этому невероятному времени - спасибо, которое не обхватить никакими объятиями", - написал еще один из тройки ведущих Евсей Ковалев в своем аккаунте, таким образом он тоже подтвердил завершение своего участия в проекте.

Чем займутся ведущие, после завершения съемок они не уточнили. Возможно, Настя Ивлеева сосредоточиться на своей карьере блогера и ведущей Agent Show на YouTube. А Антон Птушкин и Евсей Ковалев станут развивать свои трэвел-блоги в соцсетях.

&quot;Перезагрузки&quot; не будет: ведущие Орел и решка объявили о финале шоу

&quot;Перезагрузки&quot; не будет: ведущие Орел и решка объявили о финале шоу

&quot;Перезагрузки&quot; не будет: ведущие Орел и решка объявили о финале шоу

 

Скриншот: Комментарии к посту (instagram.com/orelireshka_official)

"Да ладно вам шутить, но шутка удалась", "Понятно что везде побывали, но можно ведь заново", "Почему?!?!?!", "Как? ребята вы шутите?вы же самая суперская передача?я вот сижу и реву. это из за вас между прочим!!! Я вас люблююююю!!!!", "Жаль, что проект закончился. Желаю, Вам ребята новых, еще более масштабных проектов, например, Горные курорты, или Все чудеса света", - прокомментировали закрытие передачи поклонники.

Недавно мы писали, что один из ведущих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников в интервью LITE назвал три фактора, которые больше всего привлекают иностранных туристов в Украину. Один из них — "огромная свобода" действий.

Напомним, ранее Синельников рассказал, где пробовал самый вкусный борщ, как в мишленовских ресторанах. 

Также ведущий "Орла и Решки" перечислил туристические проблемы Украины

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше" (www.rbc.ua)

"Хватило на минуту": украинская ведущая решилась на экстремальный эксперимент "Дома лучше": ведущий Орла и Решки о съемках в Украине, индексе борща и "экстремальной конфетке"
Новости Украины Орел и Решкаведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь