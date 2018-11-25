"Это классно": звезда "Орла и Решки" решила стать актрисой

Иллюстративное фото: девушка (facebook.com)

Телеведущая уже занялась съемками

Популярная телеведущая и звезда программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева стала главной героиней телесериала "Туристическая полиция. Об этом заявил директор российского канала "Пятница" Николай Картозия, передает "Журнал ОК".

"Я уверен, что Настя будет прекрасной актрисой. Прямо сейчас мы снимаем сериал с её участием, я вижу, как она работает, и это классно", - сказал он.

Обратим внимание, что сериал будет называться "Туристическая полиция", однако раскрывать его сюжет мужчина отказался. Тем не менее Картозия уточнил, что он будет "на стыке реалити и путешествий". Его первую серию можно будет увидеть вначале следующего года.

Кстати, Леся Никитюк призналась, что как-то во время съемок популярного тревел-шоу "Орел и Решка", где она была ведущей, она случайно "засветила" свои прелести перед операторами съемочной группы.

Напомним, ведущая телепередачи "Орел и решки. Морской сезон" Алина Астровская развелась со своим вторым супругом, бизнесменом Игорем. Об этом стало известно во время встречи девушки с поклонниками проекта.

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